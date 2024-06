6 receitas de saladas para te ajudar a perder peso

Saladas são poderosas aliadas de quem busca perder peso de maneira saudável. Além de gerarem saciedade, fornecem nutrientes fundamentais para um bom funcionamento do organismo. Quando preparadas da maneira correta, podem ser muito saborosas. Confira abaixo algumas receitas para te ajudar a perder peso!

Salada de lentilha

Ingredientes

1 1/2 xícara de chá de lentilha

2 tomates sem sementes e picado

1 pepino picado

1 pimentão vermelho picado

1 cebola-roxa picada

1/4 de maço de alface lisa fatiado

1/4 de maço de almeirão fatiado

1 colher de sopa de azeite

Suco de 1 limão

Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto

Água

Modo de preparo

Deixe a lentilha de molho em um recipiente com água por 8 horas. Após esse período, escorra e lave-a em água corrente. Em uma panela, cubra a lentilha com água. Leve ao fogo médio e cozinhe por 15 minutos com sal. Desligue o fogo, escorra a água e reserve a lentilha. Em um recipiente, disponha todos os vegetais e a lentilha. Misture bem e tempere com azeite, suco de limão, sal, pimenta-do-reino e orégano. Sirva em seguida.

Salada de frango

Ingredientes

2 peitos de frango cortados em cubos

cortados em cubos 200 g de alface fatiado

10 g de tomates-cereja cortados ao meio

100 g de pepino cortado em rodelas

120 g de queijo branco cortado em cubos

Azeite, sal e suco de limão a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure o frango. Tempere com sal. Em uma saladeira, misture os cubos de peito de frango com os demais ingredientes. Tempere com sal, suco de limão, azeite e sirva em seguida.

Salada de folhas verdes

Ingredientes

1 1/2 maço de folhas de beterraba

1 maço de coentro picado

1 maço de salsinha picado

1 maço de hortelã picado

picado 1 xícara de chá de folhas de rúcula

1/2 cebola-roxa fatiada

1 colher de sopa de azeite

Suco de 1/2 limão-siciliano

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma saladeira, disponha as folhas de beterraba, a salsinha, a hortelã, a rúcula e a cebola-roxa. Tempere a salada com azeite, suco de limão-siciliano, sal e pimenta-do-reino. Misture bem e sirva a seguir.

Salada verde com ovo (Imagem: Liliya Kandrashevich | Shutterstock)

Salada verde com ovo

Ingredientes

Polpa de 2 abacates fatiadas

fatiadas 2 ovos

1 1/2 xícara de chá de floretes de brócolis

1 pepino cortado em meia-lua

Suco de 1 limão

1 colher de sopa de iogurte natural desnatado

1 colher de sopa de azeite

Sal, orégano e pimenta-do-reino moída a gosto

Água e gelo

Modo de preparo

Em uma panela, cubra os ovos com água e leve ao fogo médio por 10 minutos. Após esse período, desligue o fogo, retire os ovos da panela e disponha em uma tigela com água e gelo por alguns segundos. Descasque os ovos, corte-os em pedaços e reserve. Em outra panela, cubra os floretes de brócolis com água e leve ao fogo médio por 15 minutos. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em um recipiente, disponha os abacates, os ovos, o brócolis e o pepino. Tempere a salada com suco de limão, azeite, iogurte, sal, orégano e pimenta-do-reino. Misture delicadamente e sirva a seguir.

Salada de quinoa e vegetais

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa cozida

cozida 1 pepino cortado em cubos

1 pimentão vermelho cortado em tiras

1 xícara de chá de tomates-cereja cortados ao meio

1/4 de xícara de chá de coentro picado

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture a quinoa cozida, o pepino, o pimentão, os tomates-cereja e o coentro. Em uma tigela pequena, misture o suco de limão, o azeite de oliva, o sal e a pimenta-do-reino. Despeje o molho sobre a salada e misture bem. Sirva em seguida.

Salada de atum com feijão-branco

Ingredientes

340 g de atum sólido ao natural escorrido

200 g de feijão-branco cozido e sem caldo

1 pepino cortado em cubos

1/2 cebola-roxa picada

1/4 de xícara de chá de salsinha picada

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite

Sal, orégano e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture o atum, o feijão-branco, o pepino, a cebola-roxa e a salsinha. Em uma tigela pequena, misture o suco de limão, o azeite de oliva, o sal, o orégano e a pimenta-do-reino. Despeje o molho sobre a salada e misture bem. Sirva em seguida.