5 receitas práticas e saborosas com pimentão

O pimentão é um ingrediente versátil e colorido capaz de transformar qualquer prato. Nutritivo, ele oferece diversos benefícios para o organismo, pois é fonte de vitaminas B e E, cálcio, potássio e contém antioxidantes que promovem a saúde. A seguir, para facilitar o dia a dia, confira algumas receitas com pimentão extremamente saborosas e fáceis de fazer!

Pimentão recheado com carne moída

Ingredientes

2 pimentões vermelhos

1 pimentão amarelo

400 g de carne moída

1 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e picado

2 colheres de sopa de azeite

Sal, pimenta-do-reino branca moída e salsinha a gosto

Queijo parmesão ralado para polvilhar

Modo de preparo

Em água corrente, lave os pimentões e, com uma faca, corte-os ao meio. Retire as sementes e reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a carne moída e refogue até ela perder a cor avermelhada. Desligue o fogo e tempere com sal, pimenta-do-reino e salsinha. Após, com a ajuda de uma colher, recheie os pimentões com a carne e polvilhe com o queijo. Disponha-os sobre uma assadeira e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Crostini de pimentão com alho

Ingredientes

2 pimentões vermelhos

1 dente de alho descascado e amassado

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

4 fatias de pão francês

Modo de preparo

Em água corrente, lave os pimentões, seque e os corte ao meio. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha os pães sobre ela e doure os dois lados. Transfira os pães para um prato e reserve. Na mesma panela, coloque mais um pouco de azeite e aqueça. Adicione o alho e doure. Junte os pimentões, tempere com sal e pimenta-do-reino e refogue por 8 minutos. Desligue o fogo e disponha os pimentões sobre os pães. Sirva em seguida.

Pimentão assado

Ingredientes

4 colheres de sopa de azeite

Páprica doce a gosto

doce a gosto 1 pimentão vermelho

1 pimentão amarelo

1 pimentão verde

4 dentes de alho descascados

Sal a gosto

Modo de preparo

Em água corrente, lave os pimentões e disponha em uma assadeira. Adicione o alho e leve ao forno preaquecido em temperatura média até tostar a casca dos pimentões. Desligue o forno e, com uma faca, remova a pele e as sementes, deixando só a polpa. Corte a polpa em tiras, enrole e disponha sobre uma travessa. Salpique com páprica e sal e regue com azeite. Sirva em seguida.

Picadinho de bife com pimentão

Ingredientes

2 bifes bovinos cortados em tiras

cortados em tiras 1/2 pimentão vermelho sem talo, sementes e cortado em tiras

1/2 pimentão verde sem talo, sementes e cortado em tiras

1/2 pimentão amarelo sem talo, sementes e cortado em tiras

1/2 cebola-roxa descascada e cortada em tiras

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a carne e a cebola e refogue até a carne perder a cor avermelhada. Acrescente os pimentões e cozinhe até ficarem macios. Tempere com sal e pimenta-do-reino e desligue o fogo. Sirva em seguida.

Salada de pimentão

Ingredientes

2 pimentões vermelhos lavados e secos

2 pimentões amarelos lavados e secos

1/3 de xícara de chá de azeitona preta com caroço

com caroço 1 1/2 colher de sopa de vinagre de vinho tinto

3 colheres de sopa de azeite

1/2 colher de chá de sementes de erva-doce

1 pitada de pimenta calabresa seca

2 ramos de manjericão

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma assadeira, coloque os pimentões e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos. Virando na metade do tempo. Desligue o forno, transfira os pimentões para um recipiente, cubra com plástico-filme e deixe descansar por 10 minutos. Depois, com a ajuda de uma faca, retire a pele dos pimentões, descartando os cabos e as sementes, e corte-os ao meio. Disponha-os sobre um recipiente, adicione as folhas de manjericão e as azeitonas e misture. Tempere com as sementes de erva-doce, pimenta calabresa e sal e regue com azeite e vinagre. Sirva em seguida.