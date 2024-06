7 dicas para tornar o relacionamento saudável e duradouro

Todos os relacionamentos enfrentam desafios. Seja por diferenças de opinião, momentos de estresse ou obstáculos imprevistos, manter uma relação requer muito de cada parte. No entanto, é durante os desafios que a importância de um relacionamento saudável se destaca.

Valorizar a comunicação aberta, o respeito mútuo e a confiança se mostra essencial para manter uma conexão prazerosa. Nesse cenário, cabe discutir maneiras de manter a chama acesa mesmo diante das adversidades.

Por isso, confira sete dicas da psicóloga clínica Tatiane Paula para manter o relacionamento saudável, feliz e duradouro!

1. Mantenha uma comunicação aberta e honesta

Manter um relacionamento exige dedicação, esforço e cuidado. Segundo Tatiane Paula, a base para um relacionamento saudável e duradouro está em alguns pilares essenciais: comunicação, respeito, comprometimento e empatia. “A comunicação aberta e honesta é fundamental para expressar sentimentos, necessidades e preocupações de maneira respeitosa, fortalecendo a conexão entre o casal”, afirma.

2. Cultive a confiança

A confiança é outro fator essencial, construída por meio da honestidade, lealdade e integridade. “Respeitar as diferenças, as opiniões e o espaço do outro também é indispensável para que cada parceiro se sinta valorizado e respeitado. Além disso, o comprometimento mútuo em superar desafios juntos e a capacidade de se colocar no lugar do outro, compreendendo suas perspectivas e sentimentos, são vitais para um relacionamento profundo e compreensivo”, completa.

3. Esteja atento a sinais de problemas

Deve-se estar atento a certos sinais que indicam que o relacionamento precisa de mais atenção. A falta de comunicação, conflitos frequentes, desinteresse, isolamento emocional e ausência de intimidade são indícios a se considerar.

“Quando os diálogos se tornam raros ou superficiais, pode ser um indicativo de distanciamento”, explica Tatiane Paula. Discussões constantes e sem resolução, perda de interesse nas atividades conjuntas ou no bem-estar do parceiro e sentir-se sozinho ou incompreendido dentro da relação se destacam como outros sinais de alerta, conforme a especialista.

4. Celebre e reforce a conexão

O Dia dos Namorados é uma excelente oportunidade para reforçar a conexão e o carinho entre casais. “Celebrar a relação, expressar gratidão, planejar algo especial e refletir sobre o futuro juntos são maneiras de fortalecer os laços. Mostrar apreciação pelo parceiro e destacar qualidades e gestos que fazem a diferença é fundamental”, diz a psicóloga.

A vida a dois demanda buscar maneiras saudáveis de manter a relação viva (Imagem: fizkes | Shutterstock)

5. Enfrente desafios de longo prazo com paciência

De acordo com Tatiane Paula, relacionamentos de longo prazo enfrentam desafios como rotina e monotonia, conflitos não resolvidos, diferenças de objetivos, pressões externas e falta de tempo. “A rotina pode levar ao tédio e à perda de interesse; por isso, é importante encontrar maneiras de manter a relação viva e emocionante”, aconselha.

6. Promova a intimidade e a cumplicidade

Para manter uma conexão forte, é essencial adotar hábitos e atividades que promovam a intimidade e a cumplicidade. “Compartilhar hobbies, reservar tempo de qualidade juntos, demonstrar afeto diário, surpreender o parceiro com gestos inesperados e praticar a escuta ativa são estratégias eficazes”, explica a especialista. Ouvir com atenção e sem interrupções, mostrando interesse genuíno pelo que o parceiro diz, fortalece a relação, acrescenta.

7. Mantenha o amor e a conexão vivos

Um relacionamento saudável e duradouro requer esforço, dedicação e carinho contínuos. Aproveitar momentos especiais como o Dia dos Namorados para reforçar esses laços é uma excelente maneira de manter o amor e a conexão sempre vivos.

Para quem ainda não encontrou o par ideal, é importante estar aberto para conhecer novas pessoas, valorizar a jornada e aprender com cada experiência, sem criar expectativas irreais. “Entender que a construção de uma relação leva tempo e pressupõe um compromisso com responsabilidade afetiva é essencial para encontrar um parceiro que compartilhe dos mesmos valores, ideias e propósitos”, conclui.

Por Lais Fiocchi