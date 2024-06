Veja como se alimentar de forma saudável nas festas juninas

Com o início da temporada das festas juninas por todo o país, aumenta a expectativa de consumir as famosas comidinhas típicas. No entanto, é preciso estar atento à alimentação. Nem sempre esses pratos tradicionais são os mais saudáveis, segundo a nutricionista Fabiana Guimarães.

Ela explica que é preciso ter atenção aos ingredientes e à forma como são preparados, se quiser aproveitar as festas sem culpa e sem prejudicar a saúde. “A ideia não é proibir este ou aquele alimento, mas, sim, tentar priorizar aqueles que são mais benéficos, com mais nutrientes, e reduzir os que não fazem bem”, comenta.

Alguns dos alimentos saudáveis para consumir nesta época do ano, segundo a nutricionista, são:

Salgados

Milho-verde cozido (com moderação no sal e na manteiga);

Pinhão;

Cuscuz;

Pipoca de milho (atenção ao sal e a manteiga);

Churrasquinho (atenção ao tempero artificial);

Caldos (dependendo da forma de preparo também são boas opções).

Doces

Batata-doce cozida;

Doce de abóbora ou de fruta sem açúcar;

sem açúcar; Paçoca diet.

Além disso, a nutricionista ressalta que algumas substituições simples podem tornar o quitute mais saudável. Por isso, confira algumas receitas saudáveis!

Queijadinha de baixo carboidrato (Imagem: RcriStudio | Shutterstock)

Queijadinha de baixo carboidrato

Ingredientes

20 g de coco fresco ralado

2 colheres de sopa de queijo ralado

1 ovo

1 colher de chá de adoçante

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e misture bem. Em seguida, unte formas para queijadinha com óleo de coco e despeje a massa sobre elas. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 15 minutos. Retire do forno, espere esfriar e sirva em seguida.

Carne louca

Ingredientes

1 kg de carne de lagarto cortado em tiras finas

1 folha de louro

3 dentes de alho amassado

1/2 colher de sopa de cominho

1 colher de sopa de tomilho fresco

1/2 colher de sopa de semente de coentro moída

5 colheres de sopa de azeite

300 g de tomate pelado picado

4 tomates maduros sem pele, sem sementes e picados

1 pimentão vermelho cortado em rodelas

4 xícaras de chá de água

1 pimentão amarelo cortado em rodelas

4 colheres de sopa de vinagre de vinho tinto

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a carne e tempere com o alho, o cominho, o coentro e o tomilho. Adicione o sal e a pimenta-do-reino. Coloque metade do azeite em uma panela de pressão e leve ao fogo médio para aquecer. Coloque a carne na panela de pressão e refogue por 5 minutos. Adicione a água, o louro e os tomates. Cozinhe por uma hora e meia, contando a partir do momento que pegar a pressão.

Retire a panela do fogo, deixe sair o vapor com cuidado. Retire a carne do molho e desfie. Volte a carne para a panela e reserve. Em uma frigideira, aqueça o restante do azeite e refogue a cebola e o pimentão até ficarem macios, acrescente o vinagre e refogue por mais 1 minuto. Junte o refogado à panela e cozinhe por mais 15 minutos. Sirva em seguida.

Por Débora da Mata