5 receitas ricas em proteína sem ovo

Encontrar receitas ricas em proteínas é essencial para quem busca uma alimentação equilibrada, seja para ganhar massa muscular, manter a saciedade ou simplesmente cuidar da saúde. Contudo, muitas dessas receitas frequentemente incluem ovos como o componente principal. Felizmente, para aqueles que têm alergia, intolerância ou simplesmente preferem evitar os ovos, isso pode ser solucionado com algumas adaptações simples. Abaixo, confira como preparar alguns pratos deliciosos sem o ingrediente. Confira!

Rocambole de lentilha

Ingredientes

1 xícara de chá de lentilha

240 ml de água

2 folhas de louro

3 colheres de sopa de azeite

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

1 xícara de chá de flocos de aveia

1 xícara de chá de farinha de grão-de-bico

1 xícara de chá de molho de tomate

Sal e coentro picado a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Deixe a lentilha de molho em um recipiente com água por 8 horas. Após, em água corrente, lave a lentilha e coloque em uma panela de pressão. Adicione a água e as folhas de louro, tampe a panela e leve ao fogo médio para cozinhar por 5 minutos, após pegar pressão. Desligue o fogo, escorra a água e reserve a lentilha.

Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e o alho e doure. Junte a lentilha e refogue por 3 minutos. Desligue o fogo, coloque a farinha de grão-de-bico e a aveia. Misture até obter um massa homogênea e espere esfriar. Disponha a massa sobre um papel-alumínio e espalhe no formato de um retângulo. Enrole e transfira para um refratário untado com azeite. Leve ao forno preaquecido a 200ºC por 20 minutos. Desligue o forno e retire o papel-alumínio. Regue com molho de tomate e polvilhe com coentro. Sirva em seguida.

Torta de aveia com frango e legumes

Ingredientes

Massa

1 1/4 xícara de chá de farinha de aveia

1/2 xícara de chá de água

1/2 xícara de chá de leite

1/4 xícara de chá de azeite

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Sal a gosto

Recheio

1/2 xícara de chá de floretes de brócolis

1 tomate sem sementes picado

1 peito de frango cozido e desfiado

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque a farinha de aveia e o fermento químico e misture. Reserve. Em um liquidificador, coloque o azeite, o leite, a água e o sal e bata. Adicione a mistura com farinha de aveia reservada e bata novamente até obter uma consistência homogênea. Reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o frango, o tomate e o brócolis e refogue até o frango dourar. Desligue o fogo, tempere com sal e pimenta-do-reino.

Em um refratário de vidro, despeje metade da massa, cubra com o recheio e finalize com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 200ºC até dourar. Sirva em seguida.

Panqueca de grão-de-bico

Ingredientes

2 xícaras de chá de farinha de grão-de-bico

400 ml de leite

4 colheres de sopa de fermento químico em pó

3 colheres de sopa de óleo de coco

Sal, salsinha e coentro picado a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a farinha de grão-de-bico, o leite, o sal e o óleo de coco e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione os temperos e o fermento químico e bata novamente para incorporar. Após, leve uma frigideira antiaderente ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, disponha um pouco de massa sobre ela e doure os dois lados. Repita o processo com toda a massa e sirva em seguida.

Purê de ervilha (Imagem: Chatham172 | Shutterstock)

Purê de ervilha

Ingredientes

300 g de ervilha

1 cebola descascada e picada

1/4 xícara de chá de água

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e refogue por 4 minutos. Acrescente a ervilha, o sal e a pimenta-do-reino e refogue por mais 5 minutos. Junte a água e cozinhe até a ervilha ficar macia. Desligue o fogo, espere esfriar, transfira a mistura para um liquidificador e bata até obter uma consistência homogênea. Disponha o purê novamente sobre a panela e leve ao fogo médio para aquecer. Sirva em seguida.

Picadinho de salmão com creme de ricota

Ingredientes

6 filés de salmão cortados em cubos

cortados em cubos 4 batatas descascadas e cortadas em cubos

2 cebolas descascadas e picadas

4 dentes de alho descascados e amassados

200 ml de creme de ricota

4 tomates sem sementes picados

Sal, cheiro-verde picado e azeite a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as batatas, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra e reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o salmão e o sal e refogue até o peixe dourar. Junte o creme de ricota e cozinhe por 8 minutos. Desligue o fogo, acrescente o cheiro-verde e reserve.

Após, unte um refratário com azeite e disponha as batatas sobre ele. Despeje a mistura com salmão sobre o legume e espalhe. Em um liquidificador, coloque os tomates e o sal e bata até obter um molho. Despeje a mistura sobre o refratário com o salmão e leve ao forno preaquecido a 200ºC por 10 minutos. Sirva em seguida.