4 características do gato da raça LaPerm

O primeiro gato da raça LaPerm surgiu nos Estados Unidos, em 1982, resultado de uma mutação genética. De uma ninhada de seis gatinhos, um nasceu comprido, magro e sem pelos, com orelhas grandes e espaçadas. Após seis semanas, o filhote desenvolveu uma pelagem encaracolada, recebendo o nome de Curly (encaracolado, em inglês). O bichano chamou a atenção das pessoas e, com isso, sua criadora, Linda Koehl, resolveu desenvolver uma raça com apenas essas características.

A seguir, conheça algumas características interessantes do gato da raça LaPerm!

1. Aspectos físicos

O LaPerm é um gato de pequeno a médio porte, magro e musculoso. Ele pode medir entre 25 e 30 cm e pesar de 5 a 8 kg. Geralmente, os machos são maiores que as fêmeas. Segundo a TICA (The International Cat Association), sua principal característica é a pelagem encaracolada – que pode ser longa ou curta –, macia, solta e afastada do corpo. Além disso, todas as cores e padrões são aceitos. Os bigodes desse animal também são cacheados. As orelhas são grandes e com cachos na base. Os olhos são amendoados e expressivos. A cauda é coberta por pelos ondulados.

2. Temperamento e personalidade

Esse gato é conhecido por seu temperamento afetuoso e personalidade amigável. É um animal extremamente carinhoso e gosta de estar perto de seus tutores, frequentemente buscando colo e atenção. Inclusive, conforme a TICA, ele adora se envolver em atividades da família, seguindo os humanos por toda a casa.

O LaPerm não costuma miar muito. Ele é sociável e se adapta bem a diferentes ambientes, sendo bom companheiro tanto para famílias quanto para pessoas que moram sozinhas. Além de ser muito curioso e inteligente, esse bichano é brincalhão até mesmo quando atinge a fase adulta. Ele adora brincar com ratos de brinquedo e bolinhas.

Os gatos da raça LaPerm podem viver até 15 anos (Imagem: Linn Currie | Shutterstock)

3. Cuidados com a alimentação e a saúde

Segundo a TICA, o LaPerm é uma raça que costuma ser muito saudável, podendo viver de 12 a 15 anos. Todavia, os cuidados com a saúde e a alimentação são essenciais para garantir seu bem-estar e longevidade. Por isso, é importante fornecer uma dieta equilibrada e de alta qualidade, rica em proteínas e nutrientes essenciais. Além disso, visitas regulares ao veterinário são fundamentais.

Devido à sua pelagem única, o LaPerm requer cuidados específicos, como escovação semanal para evitar nós e manter o pelo limpo e saudável. Ademais, é importante estar atento a sinais de problemas de pele ou alergias, comuns em raças com pelagem tão diferente.

4. Educação e socialização

A educação e socialização do LaPerm são aspectos importantes para garantir que ele desenvolva um comportamento equilibrado e uma interação positiva com pessoas e outros animais. Por isso, desde filhote, é recomendado proporcionar um ambiente estimulante e seguro, permitindo que ele se acostume com diferentes estímulos, como barulhos, cheiros e interações sociais, pois isso ajuda a evitar comportamentos tímidos ou agressivos no futuro. Além disso, o treinamento com reforço positivo, como recompensas e elogios, é altamente eficaz com essa raça, que é inteligente e receptiva.