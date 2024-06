Veja quando usar produtos de hidratação, nutrição ou reconstrução no cabelo

Manter o cabelo saudável e bonito é uma preocupação frequente para muitas pessoas. Cada tipo de fio – seja ele liso, ondulado, cacheado ou crespo – tem necessidades específicas que requerem cuidados diferenciados. Além disso, fatores como a utilização de produtos químicos, exposição ao sol e o uso frequente de ferramentas de calor influenciam na escolha dos produtos ideais.

O mercado nacional disponibiliza uma ampla variedade de tratamentos capilares, mas é fundamental compreender o que seu cabelo necessita. “É comum deparar-se com cosméticos para hidratação, nutrição ou reparação e não saber identificar inicialmente qual seria ideal para o seu tipo de cabelo”, aponta Marina Groke, especialista em beleza da Escova Express, rede de escovarias.

Para a profissional, devido à semelhança de alguns ingredientes e aos diversos produtos que prometem resultados multifuncionais, o público pode se confundir na hora da escolha. “Ter acesso à informação sobre as necessidades específicas de cada tipo de cabelo é essencial”, acrescenta.

Cuidado com o uso dos produtos

O uso inadequado de linhas capilares pode acarretar uma série de prejuízos para a saúde dos fios. A aplicação excessiva de produtos reconstrutores em cabelos que necessitam apenas de hidratação, por exemplo, pode resultar em rigidez e quebra dos fios, devido ao acúmulo de proteínas. Da mesma forma, a utilização de compostos hidratantes em cabelos que precisam de nutrição pode não fornecer os nutrientes necessários para a restauração da fibra capilar, deixando os fios opacos e sem vida.

Acertando no tratamento para o cabelo

Compreender as necessidades específicas de cada cabelo e escolher os produtos adequados é essencial para manter a saúde dos fios a longo prazo. Abaixo, Marina Groke explica como optar pelo tratamento mais adequado!

1. Hidratação

Os itens com esse propósito são ideais para restaurar a umidade natural dos fios, mantendo-os macios, flexíveis e saudáveis. Os cosméticos de hidratação são formulados com ingredientes como pantenol, aloe vera e glicerina, que penetram na fibra capilar, proporcionando leveza e suavidade. Vale ressaltar que a maioria das fórmulas devolve a vitalidade aos fios, reduzindo o frizz e melhorando a elasticidade.

Produtos de nutrição são recomendados para cabelos ressecados e opacos (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

2. Nutrição

A nutrição capilar visa repor os nutrientes essenciais perdidos pelo cabelo, fortalecendo-o desde a raiz até as pontas. Para essa função, as fórmulas são enriquecidas com óleos vegetais, como o de coco, argan e abacate, ricos em ácidos graxos e vitaminas que nutrem profundamente os fios.

Recomendados para cabelos ressecados, opacos e sem vida, esses produtos restauram a saúde capilar, proporcionando brilho, suavidade e proteção contra agressões externas. São especialmente indicados para fios quimicamente tratados ou expostos a danos causados pelo calor de ferramentas térmicas.

3. Reconstrução

Para o caso de produtos de reconstrução, é importante ressaltar que seu uso envolve um processo de restauração profunda dos fios danificados, tratando a estrutura interna da fibra capilar. Eles são formulados com ingredientes como queratina, aminoácidos e proteínas, que fortalecem e reparam as áreas danificadas do cabelo.

Essa fórmula é predominantemente indicada para cabelos extremamente afetados por processos químicos, como alisamentos, colorações ou descolorações frequentes. Com isso, os produtos ajudam a restaurar a resistência, a elasticidade e a integridade dos fios, prevenindo a quebra e as pontas duplas.

Por Mariana do Patrocínio