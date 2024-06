Veja como usar o óleo de coco na pele e no cabelo

Não é de hoje que o óleo de coco, ingrediente muito utilizado na culinária, também é visto como aliado nos cuidados com a pele e o cabelo. Isso porque a fórmula do óleo de coco reúne componentes ideais para a área da estética e beleza.

De acordo com Jackeline Alecrim, especialista em cosmetologia avançada e produtos naturais, esse tipo de óleo é rico em ácidos graxos e antioxidantes. “Na pele, o óleo de coco atua como hidratante eficaz, penetrando profundamente nas camadas para nutrição e suavização”, explica.

Além disso, segundo a especialista, ele contém componentes chamados de triglicerídeos de cadeia média. Esses lipídios possuem uma “bioafinidade” muito alta com a pele e com o cabelo. “Uma das características mais marcantes do óleo de coco é a multifuncionalidade tanto para nutrir profundamente a pele e o cabelo como para prolongar a hidratação”, afirma.

Produto deve ser de qualidade

Apesar dos vários benefícios do óleo de coco, Jackeline Alecrim ressalta que o resultado satisfatório só será alcançado se o produto utilizado for de boa qualidade. “Lembrando que, para o óleo de coco manter todas essas características positivas, ele deve ser 100% natural, livre da adição de qualquer outro componente”, explica.

A COPRA Alimentos se tornou a primeira do setor a conseguir uma certificação da Anvisa que permite a divulgação e comércio do seu óleo de coco extravirgem do setor de beleza e cosméticos.

“É uma conquista muito importante, pois essa certificação comprova que o nosso óleo de coco extravirgem foi dermatologicamente testado para ser utilizado na pele e nos cabelos, comprovando os seus benefícios”, afirma Hélcio Oliveira, presidente da COPRA.

O óleo de coco ajuda a nutrir os cabelos (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Dicas de uso para o óleo de coco

Quer saber como utilizar o óleo de coco na sua rotina de cuidados com a pele e o cabelo? Confira abaixo três dicas da especialista Jackeline Alecrim!

1. Hidratante corporal

Aplique o óleo de coco na pele após o banho, já que, com os poros dilatados, a absorção é maximizada.

2. Nutrição e hidratação capilar

Para os cabelos, o óleo de coco é uma fonte natural de nutrição e, consequentemente, prolonga a hidratação dos fios, prevenindo o ressecamento e melhorando a aparência e a resistência do cabelo. Além disso, ajuda a reparar danos, reduzir o frizz e promover o brilho. Pode ser usado para umectação capilar e como um excelente pré-shampoo para proteger os fios da ação de tensoativos que fragilizam e comprometem a aparência dos fios.

3. Máscara capilar e umectação

Quando o uso for em máscaras capilares, o ideal é utilizar apenas algumas gotas na porção de produto. No processo de umectação, o óleo de coco pode ser aplicado antes de lavar o cabelo. Ele deve permanecer nos fios por pelo menos 4 horas, sendo o tempo necessário para absorção.

Depois, precisa ser removido adequadamente com o processo de, antes de molhar os fios, aplicar uma máscara em cima desse fio umectado. Deixe a máscara agir por 10 minutos e só então entre no banho. Esse processo vai fazer com que o óleo que esteja na porção externa dos fios entre em contato com a máscara e seja retirado facilmente durante a lavagem. Após fazer esse processo, inicia-se a lavagem.

Por Mariana Spelta