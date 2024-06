10 possíveis temas da redação do Enem 2024

A redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é uma das etapas mais importantes, pois ela equivale a 20% da nota final da prova. Além disso, ela exige não apenas domínio da escrita, mas também uma capacidade crítica de reflexão sobre temas contemporâneos e relevantes para a sociedade, que juntos devem compor um texto dissertativo com argumentos e propostas de solução.

Crie repertório sociocultural

Uma maneira de formular repertório é criar associações entre os temas e os conteúdos estudados em sala de aula, ressalta a professora de Oficina de Redação do Ensino Médio do Colégio Marista Londrina, Laís Marina Souza Sorace.

“Uma forma eficaz de se fazer isso é construir fichas e mapas mentais relacionando palavras-chave com séries, filmes, livros e filmes, ‘linkando’ temas de eixo social com conceitos das disciplinas da escola. Desse modo, ficará muito mais fácil selecionar, organizar e relacionar fatos, conhecimentos e informações em defesa do seu ponto de vista”, explica.

Leia diferentes tipos de conteúdo

Para ampliar o repertório sociocultural e melhorar a redação, é importante ler obras literárias, artigos de opinião, jornais, revistas e assistir a noticiários, por exemplo. Isso ajuda na aquisição de conhecimento, o que fornece embasamento para argumentações mais sólidas e bem estruturadas.

Observar os principais acontecimentos da atualidade ajuda a criar uma visão crítica e reflexiva (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

Possíveis temas para a redação

Observar os principais acontecimentos da atualidade ajuda a criar uma visão crítica e reflexiva, o que contribui para a produção de um texto dissertativo-argumentativo bem fundamentado. O tema da redação é revelado apenas no dia da prova, mas alguns assuntos que devem aparecer são:

Inclusão de pessoas com transtornos educacionais; Doação de órgãos; Desastres ambientais e climáticos; Surto de animais peçonhentos; Inteligência Artificial; A importância do Censo; Carros elétricos e formas de energia limpa; Sustentabilidade/Agenda 2030; Violência na escola/Evasão escolar; Os efeitos das guerras na sociedade brasileira.

Por Paula Melech