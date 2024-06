8 benefícios do muay thai para a saúde

O muay thai é uma arte marcial tailandesa, também conhecido como boxe tailandês, famoso pelo uso habilidoso de cotovelos, joelhos, canelas e punhos durante o combate. Todavia, seus benefícios vão além da eficácia na defesa pessoal. A prática regular não só melhora o condicionamento cardiovascular, a força muscular e a flexibilidade, mas também contribui significativamente para a queima de calorias e para a saúde mental.

O treino de muay thai não envolve apenas movimentos de luta. “Embora as técnicas de combate sejam uma parte central do treinamento, o muay thai também inclui uma variedade de exercícios e atividades que contribuem para o condicionamento físico geral, para a preparação mental e para a saúde”, explica o médico esportivo e ortopedista de joelho Dr. Adriano Leonardi.

A seguir, confira outros benefícios da prática para a saúde!

1. Melhora da saúde cardiovascular

A combinação de exercícios aeróbicos e anaeróbicos nas sessões de muay thai não apenas melhora a saúde cardiovascular, mas também aumenta a resistência física geral e ajuda a reduzir a hipertensão arterial. “A prática constante de muay thai pode ajudar a controlar e reduzir a pressão arterial. Exercícios regulares ajudam a manter as artérias flexíveis e promovem a saúde dos vasos sanguíneos, reduzindo o risco de hipertensão”, explica o médico.

2. Redução de peso

Os exercícios praticados no muay thai são excelentes para queimar calorias, contribuindo não apenas para o emagrecimento, mas também para o controle do peso a longo prazo. Os intervalos e os exercícios de alta intensidade aceleram o metabolismo e aumentam a queima de gordura. “O muay thai é um treino de alta intensidade que pode queimar entre 600 a 1.000 calorias por hora, dependendo da intensidade e do peso do praticante”, completa o Dr. Adriano Leonardi.

3. Aumento da coordenação e reflexos

Os movimentos precisos e rápidos exigidos durante as sessões não só fortalecem o corpo, mas também melhoram a agilidade e a coordenação motora. O que pode ser útil não apenas nas lutas, mas também em atividades do dia a dia. Isso contribui significativamente para uma melhor qualidade de vida por meio de um corpo mais forte e resistente.

4. Força muscular

Os exercícios praticados durante as aulas de muay thai envolvem uma variedade de movimentos que trabalham diferentes grupos musculares e exigem força e resistência, ajudando a desenvolver e tonificar os músculos.

Segundo o professor Luiz Carlos Curcio, faixa preta em kickboxing e grau preto no muay thai, a prática “pode melhorar o ganho de massa muscular, especialmente nas pernas, no core e nos braços, devido ao treinamento de resistência e movimentos repetitivos de alta intensidade”.

O muay thai ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade (Imagem: BearFotos | Shutterstock)

5. Reduz o estresse e a ansiedade

O muay thai estimula a liberação de endorfinas, conhecido como o hormônio da felicidade, essencial para o alívio do estresse e da ansiedade. A prática regular também ajuda a liberar tensões acumuladas, proporcionando uma sensação de bem-estar físico e mental.

“A atividade física regular, como o muay thai, está associada a uma melhora significativa do humor. A combinação de exercício físico, liberação de endorfinas e interação social durante os treinos contribui para combater sintomas de depressão e melhorar o humor geral”, acrescenta o Dr. Adriano Leonardi.

6. Autodisciplina

A prática envolve seguir regras rigorosas e respeitar o adversário e os instrutores. Isso promove o desenvolvimento de valores como disciplina, humildade e respeito, que podem ser aplicados em outras áreas da vida. Conforme Luiz Carlos Curcio, o muay thai “aumenta a autodisciplina e a autoconfiança através do desenvolvimento de habilidades de combate.”

7. Exercício completo

O muay thai combina treinamento cardiovascular, força, flexibilidade e resistência, além de contribuir para a saúde mental ao aliviar o estresse e melhorar o humor. Isso torna a prática completa. “É um treino que trabalha diversos aspectos do condicionamento físico, incluindo força, resistência, velocidade e reflexos”, destaca o médico.

8. Atividade física para todos

Qualquer pessoa pode praticar muay thai, desde que os treinos sejam adaptados à idade do praticante. Algumas academias aceitam crianças a partir dos 5 anos. Não existem pré-requisitos específicos, mas é ideal realizar uma avaliação médica caso haja problemas de saúde. Pessoas com doenças cardiovasculares ou problemas musculoesqueléticos também precisam ser acompanhadas de perto e ter o treino ajustado às suas necessidades.