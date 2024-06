Com a chegada do inverno, os resfriados e outras doenças respiratórias, como a rinite e a sinusite, tornam-se mais comuns. Essas condições causam desconforto significativo e impactam o bem-estar geral. Porém, cuidar da saúde durante os meses mais frios pode ser mais fácil do que se imagina, especialmente com a ajuda de chás naturais.

Isso porque eles não só proporcionam conforto e calor em dias gelados, como também possuem propriedades que ajudam a fortalecer o sistema imunológico e a aliviar sintomas de doenças respiratórias. Por isso, confira 5 chás para melhorar a imunidade no inverno!

Chá de maçã com canela

Ingredientes

1 maçã cortada em fatias

2 canelas em pau

1 l de água

Mel a gosto

Modo de preparo

Coloque a maçã e a canela em uma panela. Adicione água e leve ao fogo médio. Deixe aquecer até quase ferver, mas sem deixar que ferva. Reduza o fogo e cozinhe por 15 minutos. Retire do fogo, adoce com mel e coe se desejar. Sirva quente.

Chá de hortelã com casca de laranja

Ingredientes

1 punhado de folhas de hortelã

Casca de 1 laranja (sem a parte branca)

1 l de água fervente

Mel a gosto

Modo de preparo

Coloque a casca de laranja e a hortelã em uma chaleira. Despeje a água sobre os ingredientes na chaleira. Tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Coe o chá, adoce com mel e sirva quente.

Chá de maracujá com gengibre

Ingredientes

Polpa de 2 maracujás

1 fatia de gengibre

1 l de água

Mel a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione a polpa dos maracujás e o gengibre. Tampe a panela e deixe em infusão por 10 minutos. Coe o chá, adoce com mel e sirva quente.

Chá de gengibre, limão, hortelã e mel (Imagem: CreatoraLab | Shutterstock)

Chá de gengibre, limão, hortelã e mel

Ingredientes

1 pedaço de gengibre (aproximadamente 2 cm) fatiado

1 limão cortado em rodelas

1 punhado de folhas de hortelã

2 colheres de sopa de mel

500 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione as fatias de gengibre e ferva por cerca de 10 minutos. Adicione as rodelas de limão e as folhas de hortelã à infusão de gengibre. Retire a panela do fogo, tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Adicione o mel ao chá e mexa bem. Deixe o chá descansar por mais 2-3 minutos. Coe e sirva em seguida.

Chá de laranja com cravo-da-índia e gengibre

Ingredientes

Suco de 1 laranja

1 pedaço de gengibre (aproximadamente 2 cm) fatiado

5 cravos-da-índia

Mel a gosto

500 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, adicione o gengibre e os cravos-da-índia, tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Adicione o suco de laranja e mexa bem. Deixe a mistura repousar por mais 5 minutos. Coe e adoce com mel. Sirva em seguida.