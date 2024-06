5 cremes e caldos para a festa junina

As festas juninas são ocasiões festivas repletas de tradições culinárias que aquecem e encantam os participantes, e entre as iguarias mais apreciadas estão os cremes e os caldos. Esses pratos são perfeitos para as noites mais frias de junho, oferecendo conforto e sabor. Além de saborosos, são fáceis de preparar e servem como excelentes opções para alimentar muitas pessoas, tornando-se indispensáveis no arraial.

Abaixo, veja 5 receitas de cremes e caldos que não podem faltar na festa junina!

Creme de abóbora com gengibre

Ingredientes

1 kg de abóbora descascada e cortada em cubos

1 l de caldo de legumes

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 gengibre ralado

ralado Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Adicione a abóbora, o gengibre e o caldo de legumes. Cozinhe até que a abóbora fique macia. Bata a mistura no liquidificador até obter um creme homogêneo. Retorne o creme à panela e tempere com sal e pimenta-do-reino. Deixe ferver em fogo baixo por 15 minutos. Sirva em seguida.

Caldo de feijão-preto

Ingredientes

500 g de feijão-preto cozido

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 linguiça calabresa fatiada

fatiada Azeite, sal, cheiro-verde picado e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Bata o feijão-preto no liquidificador até formar um creme. Reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo baixo e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione a linguiça calabresa e deixe dourar. Acrescente o feijão batido e misture. Cozinhe até ferver. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde. Sirva em seguida.

Caldo de mandioca com carne-seca

Ingredientes

500 g de mandioca descascada e cozida

300 g de carne-seca dessalgada e desfiada

dessalgada e desfiada 1 cebola picada

2 dentes de alho picados

Azeite, sal, cheiro-verde picado e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Bata a mandioca no liquidificador com um pouco de água até obter um creme homogêneo. Reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione a carne-seca e refogue até dourar. Acrescente o creme de mandioca, tempere com sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde. Deixe ferver em fogo baixo por 15 minutos. Sirva em seguida.

Creme de milho-verde (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Creme de milho-verde

Ingredientes

5 espigas de milho -verde

-verde 500 ml de água

2 colheres de sopa de manteiga

1/2 cebola picada

Sal, salsa e coentro picados a gosto

Modo de preparo

Retire os grãos de milho-verde das espigas. No liquidificador, adicione os grãos e a água. Bata até obter um creme homogêneo. Reserve. Em uma panela, aqueça a manteiga em fogo médio e refogue a cebola. Adicione o creme de milho-verde e tempere com sal. Deixe ferver. Salpique a salsa e o coentro. Sirva em seguida.

Caldo de pinhão

Ingredientes

500 g de pinhão cozido e descascado

cozido e descascado 1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 l de caldo de legumes

Azeite, sal, cheiro-verde e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente os pinhões e refogue por 3 minutos. Cubra com o caldo de legumes e misture bem. Cozinhe por 15 minutos. Transfira para o liquidificador e bata até ficar homogêneo. Volte o caldo para a panela e aqueça novamente em fogo médio. Polvilhe com cheiro-verde e sirva em seguida.