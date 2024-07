5 receitas de salgados típicos de festa junina

Ao pensar em festa junina, é comum lembrarmos das comidas típicas da celebração, como arroz-doce, curau e canjica. No entanto, não é só de pratos doces que a comemoração vive. Para os amantes de receitas salgadas, também existe uma infinidade de opções saborosas, como bolinho de milho-verde, cachorro-quente e cuscuz paulista, que são fáceis de fazer e costumam agradar aos diversos paladares. Abaixo, confira como preparar essas e outras opções para o seu arraial!

Cuscuz paulista

Ingredientes

50 g de manteiga

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

3 tomates picados e sem sementes

picados e sem sementes 350 g de sardinha picada

1 colher de sopa de azeite de dendê

395 g de ervilha

3 colheres de sopa de cheiro-verde picado

1 xícara de chá de azeitonas sem caroço cortadas em rodelas

2 xícaras de chá de flocos de milho

3 ovos cozidos e descascados

300 ml de água quente

Sal a gosto

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o tomate e refogue por 4 minutos. Acrescente a sardinha, o sal, o azeite de dendê, a ervilha, as azeitonas e o cheiro-verde e misture. Coloque a água quente e cozinhe até levantar fervura. Adicione os flocos de milho e mexa rapidamente para não empelotar. Desligue o fogo e reserve. Unte uma forma redonda com azeite e disponha os ovos cozidos. Cubra com a massa de cuscuz e deixe descansar por 10 minutos. Desenforme com cuidado e sirva em seguida.

Dica: decore com tomate e alface.

Buraco quente

Ingredientes

100 g de bacon picado

1 cebola descascada e picada

3 dentes de alho descascados e amassados

500 g de carne moída

395 g de milho-verde

395 g de ervilha

1 tomate picado e sem sementes

320 g de molho de tomate

1 colher de chá de páprica defumada

8 pães franceses

Sal, pimenta-do-reino moída, salsinha picada e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o bacon, a cebola e o alho e doure. Acrescente a carne moída e cozinhe até ela perder a cor avermelhada, mexendo sempre. Junte o milho-verde, a ervilha, o tomate, o molho de tomate, a páprica defumada, o sal e a pimenta-do-reino e cozinhe até o molho apurar. Desligue o fogo e finalize com a salsinha. Após, recheie os pães com a mistura e sirva em seguida.

Torta de cachorro-quente

Ingredientes

800 g de salsicha picada

395 g de ervilha escorrida

escorrida 395 g de milho-verde escorrido

340 g de molho de tomate

3 ovos

1 xícara de chá de óleo de soja

2 xícaras de chá de leite

2 colheres de sopa de amido de milho

2 xícaras de chá de farinha de trigo

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água quente

Óleo de soja para untar

Batata-palha para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a salsicha, cubra com a água e deixe de molho por 2 minutos. Após, escorra a água, adicione a ervilha e o milho-verde e misture. Acrescente o molho de tomate e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em um liquidificador, coloque os ovos, o óleo de soja e o leite, o amido de milho e o sal e bata até obter uma consistência homogênea. Aos poucos, coloque a farinha de trigo e bata até obter uma massa lisa. Por último, coloque o fermento químico e bata para incorporar.

Unte um refratário com óleo de soja, despeje metade da massa sobre ele, cubra com a salsicha e finalize com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 55 minutos. Retire do forno, decore com a batata-palha e sirva em seguida.

Queijo coalho crocante (Imagem: Edgunn | Shutterstock)

Queijo coalho crocante

Ingredientes

2 ovos

500 g de farinha de rosca

10 cubos de queijo coalho

coalho Óleo para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ovos e, com a ajuda de um garfo, bata até ficar homogêneo. Em outro recipiente, coloque a farinha de rosca. Após, passe os cubos de queijo no ovo e na farinha. Repita o processo com todo o queijo e reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Com uma escumadeira, aos poucos, disponha o queijo na panela e frite até dourar todos os lados. Sirva em seguida.

Bolinho de milho-verde recheado com queijo

Ingredientes

395 g de milho-verde

1 ovo

2 colheres de sopa de fubá

2 colheres de sopa de farinha de trigo

2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

Sal e coentro picado a gosto

Queijo muçarela picado para rechear

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o milho-verde e bata até triturar bem. Transfira para um recipiente, adicione o ovo, o queijo ralado, o coentro, o fubá, a farinha de trigo e o sal e misture até obter uma massa homogênea. Depois, com uma colher, pegue um pouco de massa, abra na palma da mão, recheie com o queijo e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma escumadeira, aos poucos, disponha as bolinhas de milho-verde na panela e frite até dourar. Sirva em seguida.