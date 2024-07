5 receitas juninas sem glúten

As festas juninas são um momento de celebração e alegria, repletas de comidas típicas deliciosas que encantam a todos. No entanto, muitas pessoas enfrentam limitações alimentares, como a intolerância ao glúten, que podem dificultar a apreciação desses pratos tradicionais. A boa notícia é que é perfeitamente possível adaptar essas receitas para atender a diversas necessidades, permitindo que todos aproveitem as festividades sem preocupações.

Nesta época do ano, a criatividade na cozinha é a chave para transformar pratos clássicos em versões sem glúten. Por isso, a seguir, confira algumas receitas!

Bolo de milho-verde

Ingredientes

2 xícaras de chá de milho-verde

1 xícara de chá de leite de coco

1/2 xícara de chá de óleo de coco

3 ovos

1 xícara de chá de açúcar demerara

1 xícara de chá de fubá

1/2 xícara de chá de farinha de arroz

1 colher de sopa de fermento em pó

1 pitada de sal

Óleo de coco para untar

Farinha de arroz para enfarinhar

Modo de preparo

No liquidificador, bata o milho-verde, o leite de coco, o óleo de coco e os ovos até obter uma mistura homogênea. Em uma tigela grande, misture o açúcar demerara, o fubá, a farinha de arroz e o sal. Adicione a mistura do liquidificador aos ingredientes secos e misture bem. Por último, acrescente o fermento em pó e misture delicadamente.

Despeje a massa em uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de arroz. Leve ao forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 40 minutos, ou até que um palito inserido no centro saia limpo. Deixe esfriar um pouco antes de desenformar. Sirva o bolo em seguida.

Pamonha assada

Ingredientes

2 xícaras de chá de milho-verde

1 xícara de chá de leite de coco

1/2 xícara de chá de óleo de coco

1/2 xícara de chá de açúcar demerara

1 colher de chá de sal

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

No liquidificador, bata o milho-verde, o leite de coco, o óleo de coco, o açúcar e o sal até formar uma mistura homogênea. Despeje a mistura em assadeira untada com óleo de coco e nivele a superfície. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180°C por 40 minutos. Retire o papel-alumínio e asse por mais 10 minutos, ou até dourar. Deixe esfriar um pouco antes de cortar e servir.

Curau de milho-verde

Ingredientes

4 espigas de milho-verde

500 ml de leite de coco

1 xícara de chá de açúcar demerara

1 pitada de sal

Canela em pó para polvilhar

Modo de preparo

Corte os grãos das espigas com uma faca afiada. No liquidificador, bata os grãos de milho-verde com o leite de coco até ficar homogênea. Coe a mistura em uma peneira fina, pressionando bem para extrair todo o líquido. Em uma panela, leve o líquido coado ao fogo médio, adicionando o açúcar e o sal. Cozinhe, mexendo sempre, até engrossar e soltar do fundo da panela (cerca de 20 minutos). Despeje o curau em tigelinhas individuais e polvilhe canela em pó por cima. Deixe esfriar antes de servir.

Cuscuz de tapioca (Imagem: iuliia timofeeva | Shutterstock)

Cuscuz de tapioca

Ingredientes

2 xícaras de chá de tapioca granulada

1 l de leite de coco quente

1 xícara de chá de açúcar demerara

1 pitada de sal

Coco ralado para polvilhar

ralado para polvilhar Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture a tapioca granulada, o açúcar e o sal. Despeje o leite de coco sobre a mistura de tapioca e mexa bem. Deixe descansar por 30 minutos, mexendo ocasionalmente, até a tapioca absorver o leite de coco e inchar. Transfira a mistura para uma forma untada com óleo de coco. Deixe descansar por 1 hora ou até firmar. Se preferir, coloque na geladeira. Desenforme o cuscuz, polvilhe com coco ralado e sirva.

Canjica doce

Ingredientes

500 g de canjica de milho

1 l de leite de coco

1/2 xícara de chá de açúcar demerara

1/2 xícara de chá de coco ralado

1 canela em pau

3 cravos-da-índia

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, deixe a canjica de molho em água por 12 horas. Escorra a canjica e coloque-a em uma panela de pressão com água suficiente para cobrir. Cozinhe por 30 minutos após pegar pressão. Escorra novamente e transfira a canjica cozida para uma panela grande. Adicione o leite de coco, o açúcar, o coco ralado, a canela em pau e os cravos-da-índia. Cozinhe em fogo médio, mexendo de vez em quando, até engrossar (aproximadamente 30 minutos). Retire os cravos-da-índia e a canela antes de servir.