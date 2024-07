5 dicas para comprar suplementos alimentares de qualidade

Nos últimos anos, o mercado de suplementos alimentares tem crescido significativamente, oferecendo uma variedade cada vez maior de produtos que prometem melhorar a saúde e o bem-estar, bem como aprimorar o desempenho físico. No entanto, com essa expansão surgem também preocupações sobre a qualidade e a segurança desses itens.

É essencial os consumidores estarem bem-informados e saberem como identificar suplementos de alta qualidade. Isso porque o consumo de produtos adulterados representa um grave risco à saúde. Substâncias estranhas e contaminantes podem causar infecções graves e até mesmo levar à morte.

Os produtos vendidos fora da validade, por outro lado, podem perder sua eficácia e, em alguns casos, tornar-se tóxicos. A adulteração de suplementos não é apenas um crime financeiro, mas também contra a saúde pública, com potencial para causar danos irreparáveis aos consumidores.

Escolhendo os suplementos de qualidade

Simone Coria, CEO da Nutra Gold Nutrition, enfatiza que para quem leva a sério sua saúde e deseja evitar riscos, é fundamental saber escolher suplementos alimentares de qualidade. Por isso, aqui estão algumas orientações para garantir a segurança na compra desses produtos:

1. Preço justo

Desconfie de preços muito abaixo do mercado. Suplementos de qualidade têm um custo associado à produção e certificação. Preços extremamente baixos podem indicar adulteração ou falsificação.

2. Verificação de rótulos

Antes de comprar, examine cuidadosamente o rótulo do produto. Verifique a data de validade, o lote e as informações nutricionais. Se possível, compare com o site oficial do fabricante para garantir a autenticidade.

Alterações visuais ou de cheiro podem indicar adulteração do suplemento (Imagem: Lallapie | Shutterstock)

3. Aparência do produto

Analise a coloração, o cheiro e a textura do suplemento. Produtos adulterados podem apresentar alterações visuais e olfativas. Se notar algo fora do comum, não consuma e entre em contato com o fabricante.

4. Certificações de qualidade

Procure por selos de qualidade e certificações de órgãos reconhecidos, como a Anvisa. Suplementos com certificações como o selo Creapure para creatina, por exemplo, garantem um padrão elevado de pureza e segurança.

5. Consultoria profissional

Consulte sempre um nutricionista ou profissional de saúde antes de iniciar o uso de qualquer suplemento. Eles podem ajudar a identificar produtos de qualidade e adequados às suas necessidades.

A escolha consciente de suplementos de qualidade é essencial para proteger a saúde e garantir os melhores resultados em sua rotina de exercícios e nutrição. “[…] Produtos de qualidade são fundamentais para garantir os melhores resultados sem comprometer a segurança. Recomendamos sempre verificar a procedência e a autenticidade dos suplementos antes de consumir”, afirma Simone Coria.

Por Roneia Forte