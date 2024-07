Veja como harmonizar pizzas com diferentes estilos de cerveja

Conhecida por ter diversos sabores e ser um prato que caiu no gosto dos brasileiros, a pizza tem história que começou no Egito Antigo, local onde já existiam os pães e a fermentação e produção de fornos. Quando ela chegou à Itália, ganhou o tradicional molho de tomate em sua receita e aos poucos foi adquirindo as outras características que a fizeram se tornar o que é hoje na gastronomia.

Ela desembarcou no Brasil por meio dos imigrantes do Sul e conquistou o paladar dos brasileiros em pouco tempo. De acordo com a Associação Pizzarias Unidas do Brasil (APUBRA), estima-se que, no Brasil, existam mais de 112 mil pizzarias.

A pizza ganhou tanta notoriedade no país que ganhou até mesmo um dia para chamar de seu. O Dia da Pizza é comemorado em 10 de julho desde 1985. A data foi criada pelo secretário de turismo da época, Caio Luís de Carvalho, por conta de um concurso estadual que elegeria as 10 melhores receitas de muçarela e margherita.

Versátil, a pizza combina com diferentes opções de bebidas, desde refrigerantes até bebidas alcoólicas. Para quem quer aproveitar para saboreá-la com uma cerveja, o mestre cervejeiro da Ashby, Alexandre Vaz, explica como harmonizá-las. Confira!

1. Pizza de muçarela

O sabor mais pedido precisa de cervejas que refrescarão o paladar, sem contrastar o queijo com a bebida. Cervejas estilo Pilsen costumam ser leves, equilibradas e refrescantes, ideais para esse tipo de pizza.

2. Pizza de quatro queijos

Cerveja estilo Strong Ale possui sabor intenso, maltado e licoroso. Tem aroma complexo, corpo denso, amargor acentuado e agradável proveniente da utilização de lúpulos especiais, o que é ótimo para harmonizar com essa mistura de queijos mais leves e fortes.

A pizza de frango com catupiry harmoniza com cervejas com base de malte (Imagem: Paulo Vilela | Shutterstock)

3. Pizza de frango com catupiry

Cervejas com boa base de malte combinam com esse sabor. A Weiss, que, além de malte de cevada, possui malte de trigo na composição, é um estilo que harmoniza muito bem.

4. Pizza de pepperoni

E já que entramos no papo de pizzas mais fortes, nada como contrastar o leve apimentado do pepperoni com uma cerveja Porter. Além disso, combina muito bem com o inverno. Muito apreciado desde o século 18, o estilo Porter tem esse nome justamente porque os trabalhadores dos portos ingleses adoravam seu sabor encorpado e tostado.

5. Pizza de chocolate com morango

Para quem nunca harmonizou doce com cerveja, essa é uma oportunidade. Aqui temos uma harmonização por semelhança: entre o chocolate da pizza e os traços de malte torrado da cerveja Hops. Com corpo leve e colarinho marrom, a Hops Escura faz você sentir um sabor com leve dulçor de caramelo. Apesar de leve, o amargor está presente devido ao lúpulo cascade.

6. Pizza de calabresa

A pizza de calabresa combina com uma cerveja American Pale Ale. Isso porque o sabor mais forte e gorduroso do prato é quebrado pela bebida, deixando a degustação mais agradável. Logo de cara, você vai perceber que a APA não é extremamente amarga – já que ela tem bastante equilíbrio entre o malte e os lúpulos.

Por Renato Lopes