5 receitas de chás termogênicos para o inverno

Com o friozinho do inverno, nada melhor do que uma xícara quente e revigorante de chá. As opções termogênicas, em especial, são perfeitas para esta estação, pois ajudam a aumentar o metabolismo, melhorar a digestão e aquecer o corpo de dentro para fora.

Confira, a seguir, cinco deliciosas e fáceis receitas de chás termogênicos!

Chá de gengibre com limão, canela e mel

Ingredientes

1 colher de sopa de gengibre ralado

ralado Suco de 1/2 limão

1 canela em pau

1 fatia de cúrcuma

Mel a gosto

1 l de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Ferva e adicione o gengibre, a cúrcuma e a canela. Ferva por 5 minutos. Retire do fogo, adicione o suco de limão. Coe, coloque o mel e sirva em seguida.

Chá de canela e cravo-da-índia

Ingredientes

2 canelas em pau

4 cravos-da-índia

1 l de água

Modo de preparo

Em uma panela, ferva a água em fogo médio. Adicione as canelas e os cravos-da-índia. Ferva por 10 minutos. Coe e sirva em seguida.

Chá de cúrcuma e gengibre

Ingredientes

1 colher de chá de cúrcuma em pó

em pó 1 colher de chá de gengibre fresco ralado

Suco de 1 limão

1 l de água

Modo de preparo

Em uma panela, ferva a água em fogo médio. Adicione a cúrcuma em pó e o gengibre ralado. Ferva por 5-10 minutos. Retire do fogo, coe e adicione o suco de limão. Sirva em seguida.

Chá de hibisco com gengibre e laranja (Imagem: KRIACHKO OLEKSII | Shutterstock)

Chá de hibisco com gengibre e laranja

Ingredientes

2 colheres de sopa de flores de hibisco secas

secas 1 colher de chá de gengibre ralado

Casca de 1 laranja (sem a parte branca)

1 l de água

Modo de preparo

Em uma panela, ferva a água em fogo médio. Adicione as flores de hibisco, o gengibre ralado e a casca de laranja. Ferva por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.

Chá de mate com hortelã e limão

Ingredientes

2 colheres de sopa de erva-mate

Folhas frescas de hortelã a gosto

a gosto Suco de 1 limão

1 l de água quente

Modo de preparo

Coloque a erva-mate e as folhas de hortelã em uma jarra. Adicione o suco de limão. Despeje água quente sobre os ingredientes. Deixe em infusão por 5-7 minutos. Coe e sirva em seguida.