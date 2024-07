6 benefícios da cenoura para a saúde

A cenoura, com sua vibrante cor laranja e sabor doce e crocante, é mais do que apenas um vegetal comum. Este alimento acessível e versátil está repleto de nutrientes e compostos benéficos que contribuem para uma vida saudável. Confira, a seguir, 6 principais benefícios da cenoura para a saúde:

1. Fortalece o sistema imunológico

Além do betacaroteno, a cenoura contém uma boa quantidade de vitamina C, que “atua diretamente nas nossas células de defesa e ajuda a combater os microrganismos causadores de doenças, fortalecendo nossos anticorpos”, diz a farmacêutica Luciana Rocha.

2. Promove a saúde digestiva

A cenoura é rica em fibras dietéticas, importante para um sistema digestivo saudável. A fibra ajuda a manter os movimentos intestinais regulares, previne a constipação e promove um ambiente saudável para as bactérias intestinais benéficas. Isso pode reduzir o risco de doenças digestivas e melhorar a absorção de nutrientes.

“[As fibras] favorecem o trânsito do intestino, já que eles exercem função importante na formação do bolo fecal e na manutenção da flora intestinal”, acrescenta a nutricionista Ronimara Santos.

3. Melhora a saúde da pele

A combinação de antioxidantes, vitamina A e C na cenoura faz maravilhas para a pele. Esses nutrientes ajudam a combater os danos causados pelos radicais livres, retardando o envelhecimento da pele e prevenindo rugas. A vitamina A também é essencial para a reparação dos tecidos cutâneos, mantendo a pele saudável e brilhante.

“Os antioxidantes na dieta podem desempenhar um papel importante na prevenção do envelhecimento da pele e anexos cutâneos, pois são compostos que ajudam a proteger as células do corpo contra os danos causados pelos radicais livres, moléculas instáveis que podem causar estresse oxidativo, que está associado ao envelhecimento prematuro da pele e a uma variedade de problemas dermatológicos”, explica a nutróloga Dra. Marcella Garcez.

A cenoura contribui para a saúde cardiovascular ao ajudar a reduzir o colesterol e a regular a pressão arterial (Imagem: LightField Studios | Shutterstock)

4. Contribui para a saúde cardiovascular

O consumo regular de cenoura pode ajudar a manter o coração saudável. As fibras e os antioxidantes presentes neste vegetal, como o betacaroteno, ajudam a reduzir os níveis de colesterol no sangue. Segundo o Ministério da Saúde, 30% das mortes que acontecem no Brasil anualmente são decorrentes de doenças ligadas a altos índices de colesterol, o que representa mais de 400 mil óbitos.

5. Melhora a saúde bucal

Mastigar cenoura crua pode ajudar a manter a saúde bucal. A textura crocante auxilia na limpeza dos dentes e das gengivas, removendo partículas de alimentos e placas bacterianas. Além disso, o vegetal estimula a produção de saliva, que é um fluido essencial na prevenção de cáries e doenças gengivais, pois neutraliza os ácidos e combate as bactérias na boca.

6. Ação antioxidante poderosa

A cenoura é rica em antioxidantes, como os carotenoides e a vitamina C. Eles ajudam a combater os radicais livres no corpo, que são moléculas instáveis que podem danificar células e levar a condições crônicas, como câncer e doenças cardíacas.

“As células do nosso corpo estão constantemente sujeitas a danos tóxicos pela formação de radicais livres, que são provenientes de reações que ocorrem na membrana das células e são responsáveis pela ocorrência de diversas enfermidades e processos degenerativos do organismo humano”, explica o cardiologista Bruno Ganem.