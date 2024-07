6 diferenças entre as raças buldogue francês e boston terrier

O buldogue francês e o boston terrier são frequentemente confundidos devido à sua aparência semelhante, caracterizada pelo porte pequeno, focinho curto e orelhas eretas – aspectos herdados do seu antepassado buldogue inglês. No entanto, apesar dessas semelhanças, eles apresentam alguns pontos que diferem bem um do outro. A seguir, veja alguns deles!

1. Origem

O buldogue francês, como o próprio nome diz, é originário da França, resultado do cruzamento entre pequenos buldogues ingleses e cachorros que caçavam ratos durante o século XIX. O boston terrier, por sua vez, foi desenvolvido nos Estados Unidos no final do século XIX, a partir do cruzamento entre buldogues e terriers ingleses.

2. Aparência física

O buldogue francês tem o corpo pequeno e musculoso, com a cabeça larga e quadrada, orelhas grandes e eretas em forma de “morcego” e focinho curto. O boston terrier, por outro lado, é pequeno, mas mais elegante, com a cabeça mais estreita e uma expressão refinada, orelhas eretas e focinho curto, porém menos achatado.

O buldogue francês e o boston terrier também diferem na cor da pelagem (Imagem: Rolf_52 e Anna Averianova | Shutterstock)

3. Pelagem

Conforme a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), o buldogue francês possui uma pelagem curta, lisa, brilhante e macia, nas cores fulvo, tigrado ou não, com ou sem manchas brancas. O boston terrier tem a pelagem curta, lisa, brilhante e de textura fina, geralmente tigrada, cor de foca ou preto com marcações em branco.

4. Tamanho e peso

O buldogue francês é um cão de porte pequeno e geralmente mede entre 24 e 35 cm e pesa de 8 a 14 kg. O boston terrier, por sua vez, é de porte pequeno a médio, podendo medir entre 38 e 43 cm e pesar de 4,5 a 11,35 kg.

5. Temperamento

O buldogue francês tende a ser um cachorro carinhoso, brincalhão e um tanto teimoso. Ele adora interagir com os humanos, sendo excelente para companhia. O boston terrier, afetuoso, inteligente e cheio de energia, costuma ser mais ativo que o buldogue francês. Além disso, é conhecido por sua disposição amigável.

6. Vocalização

O buldogue francês geralmente é mais tranquilo e menos vocal. Ele pode ressonar e grunhir, mas não costuma latir em excesso. O boston terrier, por outro lado, pode ser mais vocal, com uma tendência a latir mais. Isso porque ele é mais alerta e late para avisar seus tutores sobre estranhos ou situações incomuns.