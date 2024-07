5 receitas de cafeteria com café para fazer em casa

Transformar sua cozinha em uma cafeteria é mais fácil do que você imagina! E se sempre sonhou em preparar aqueles cafés sofisticados e deliciosos, que normalmente só encontramos nessas lojas, este texto é para você. Aqui, apresentamos 5 receitas que trazem o sabor autêntico da bebida e a experiência incrível diretamente para a sua casa. Desde o clássico café cremoso até o indulgente latte macchiato, são opções fáceis de preparar e prometem transformar suas manhãs e pausas para o café. Confira!

Latte macchiato

Ingredientes

110 ml de leite integral quente

25 ml de café coado forte

Modo de preparo

Em um mixer, coloque o leite e bata até obter uma consistência cremosa e com espuma. Transfira um pouco da espuma para um recipiente e coloque o leite em uma xícara. Cubra com o café e finalize com a espuma reservada. Sirva em seguida.

Café cremoso

Ingredientes

50 g de café solúvel em pó

2 xícaras de chá de açúcar

1 xícara de chá de água fervente

1 pitada de canela em pó

Leite quente a gosto

Modo de preparo

Em uma batedeira, coloque todos os ingredientes secos e misture. Adicione a água quente e bata por 10 minutos. Depois, com a ajuda de uma colher, coloque um pouco do creme em uma xícara e cubra com o leite. Sirva em seguida.

Café com sorvete (affogato)

Ingredientes

1 bola de sorvete sabor baunilha

sabor baunilha 1 xícara de chá de café expresso

Calda sabor doce de leite para decorar

Modo de preparo

Em um copo de tamanho médio, coloque o sorvete, despeje o café e cubra com a calda. Sirva em seguida.

Café gelado (Imagem: Indragiri83 | Shutterstock)

Café gelado

Ingredientes

1/2 xícara de chá de café coado

1/2 colher de chá de açúcar

Raspas de 1 limão

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em uma coqueteleira, coloque todos os ingredientes, tampe e chacoalhe até dissolver o açúcar. Transfira para um copo e sirva em seguida.

Mocha

Ingredientes

40 ml de café expresso

150 ml de leite

30 ml de calda de chocolate

Modo de preparo

Em uma coqueteleira, coloque todos os ingredientes e agite por 1 minuto. Sirva em seguida.