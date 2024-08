4 nutrientes que ajudam a diminuir o colesterol ruim

Conforme a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), o Brasil tem quatro a cada dez adultos com nível de colesterol LDL alto. Esse é considerado o mais perigoso, porque se aloja nas paredes das artérias, forma placas de gordura e pode causar doenças, como problemas cardiovasculares, AVC (Acidente Vascular Cerebral), derrame, entre outros.

Os dados são tão preocupantes que há uma data estabelecida pelo governo brasileiro para conscientização da população: o Dia Nacional do Combate ao Colesterol, em 8 de agosto. Segundo a nutricionista Camile Zanichelli, da Always Fit, plataforma de e-commerce especializada em suplementos naturais, os cuidados com o colesterol devem sempre ter acompanhamento médico, independentemente da faixa etária.

“Manter uma alimentação saudável, praticar atividade física e idas regulares ao médico são essenciais para manter os níveis de colesterol em equilíbrio. Além disso, suplementos como ômega 3 também podem ser aliados, desde que tenham recomendação de profissionais de saúde”, afirma.

Abaixo, Camile Zanichelli lista 4 suplementos e alimentos que podem ser aliados à diminuição do colesterol ruim. Confira!

1. Ômega 3

Presente em peixes de águas frias como salmão, sardinha, atum, cavala e arenque, esse ácido graxo é conhecido por trazer benefícios na redução do colesterol ruim e triglicerídeos. Também pode ser encontrado na forma de suplementos de óleo de peixe.

2. Picolinato de cromo

Um dos minerais importantes para a saúde do organismo, o picolinato de cromo pode ser um aliado na redução do colesterol, dos níveis de açúcar no sangue, no controle de diabetes, além de contribuir para a perda de peso.

É possível encontrá-lo em alimentos como oleaginosas, cogumelo, ameixa, aspargo, carne, cereais integrais, vegetais e leguminosas, ovo, feijão, milho-verde, brócolis, queijo, espinafre, assim como também em suplementos em cápsulas.

As fibras solúveis podem ser encontradas em vegetais (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

3. Fibras

Conforme a nutricionista, a inclusão de fibras solúveis, encontradas em frutas, vegetais e alguns cereais, também pode ajudar a reduzir o LDL. “Os suplementos como psyllium e betaglucanas podem ser úteis para aqueles que sentem dificuldade em consumir quantidades adequadas de fibras por meio da alimentação. Mas, antes de tudo, é necessário ter um acompanhamento de profissional da saúde, para não haver um consumo que seja prejudicial”, alerta.

4. Coenzima Q10

Conhecida por ser um antioxidante poderoso que ajuda na redução do colesterol ruim e na saúde cardiovascular, a coenzima pode ser consumida por meio de legumes verdes, como espinafre e brócolis; em frutas, como laranja e morango; leguminosas, como soja e lentilha; frutas secas, amendoim, nozes, pistache e amêndoas; carnes de porco, frango e fígado; e peixes de gordura boa, como a truta, a cavala e a sardinha. Além disso, pode ser suplementada também por pessoas que fazem uso de medicamentos para controlar o colesterol.

Consumo de água e prática de atividade física

Por último e não menos importante, é importante haver consumo de pelo menos dois litros de água por dia, além da prática regular de atividade física, que não só contribui para o controle dos índices do colesterol, como também proporciona bem-estar e ajuda na imunidade.

Por Kelly Mantovani