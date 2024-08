7 raças de cachorro do desenho Bluey

“Bluey” é uma série de animação australiana, disponível no Disney+, que mostra o dia a dia e as aventuras da filhote de cachorro Bluey e sua família (Bingo, irmã mais nova; Chilli, mãe; Bandit, pai). A produção encanta adultos e crianças com sua representação realista e carinhosa da vida familiar e da infância, abordando temas como criatividade, resolução de problemas e relações interpessoais.

Além disso, o desenho apresenta diversos personagens caninos, cada um representando diferentes raças, o que oferece uma visão diversificada das características físicas e comportamentais dos cães. A seguir, conheça algumas delas!

1. Bluey (boiadeiro australiano)

Assim como na animação, a raça da Bluey, boiadeiro australiano, é conhecida por sua inteligência, energia e lealdade (Imagem: Tanya Consaul Photography | Shutterstock)

Bluey é uma filhote curiosa e enérgica. Ela adora brincar e tem uma imaginação fértil. É conhecida por sua cor azulada e está sempre pronta para se aventurar e aprender coisas novas. Assim como na animação, a raça da Bluey – a mesma de seu pai, mãe e irmã –, boiadeiro australiano (também conhecida como australian cattle dog ou heeler), é popular por sua inteligência, energia e lealdade.

Este é um cachorro de porte médio, pesando entre 15 e 22 kg e medindo de 43 a 51 cm. Ele tem a pelagem dupla e densa, que pode ser azul, azul-malhado ou vermelho-malhado, com algumas manchas na cabeça ou no corpo.

2. Salsicha (dachshund)

O popular salsicha, assim como no desenho, é caracterizado por seu corpo longo e pernas pequenas (Imagem: michaela.bilovska | Shutterstock)

Salsicha é um dos amigos de Bluey. Ele é um cachorro curioso e inteligente – por isso, adora conhecer coisas novas –, mas também é um pouco tímido. Tem uma aparência alongada e pernas curtas.

O popular “salsicha” é uma raça de pequeno a médio porte e, como representada no desenho, é caracterizada por seu corpo longo e pernas pequenas. Ele geralmente pesa entre 7 e 14 kg, dependendo da variedade. Além disso, pode apresentar três tipos de pelagem: lisa, de pelos longos e de pelos duros, e suas cores podem incluir vermelho, preto e castanho, chocolate, entre outras combinações.

3. Cacau (poodle)

O poodle é uma raça que se destaca por sua inteligência e aparência elegante (Imagem: AntonMaltsev | Shutterstock)

Cacau é outra amiga de Bluey. Ela é uma filhote vaidosa – que adora moda –, otimista e sempre cheia de energia. Muito sociável, gosta de estar no centro das atenções. Assim como na animação, o poodle é uma raça que se destaca por sua inteligência e aparência elegante.

Há três variedades de tamanho: toy (menor), miniatura (médio) e padrão (maior). A pelagem deste cachorro é uma das suas principais características, sendo densa, encaracolada e de textura fina, nas cores preto, branco, marrom, cinza e damasco.

4. Mackenzie (border collie)

Na vida real, assim como no desenho, o border collie é uma raça de porte médio que se destaca por sua inteligência e agilidade (Imagem: Arnold.Petersen | Shutterstock)

Mackenzie, também um amigo próximo de Bluey, é confiante, leal e adora aventuras. Com sua pelagem preta e branca, é conhecido por ser corajoso e sempre disposto a ajudar. Na vida real, assim como no desenho, o border collie é uma raça de porte médio que se destaca por sua excepcional inteligência e agilidade.

Esse cachorro geralmente pesa entre 14 e 20 kg e têm uma altura que varia de 46 a 56 cm. Possui uma pelagem dupla, que pode ser curta ou média e lisa ou ligeiramente ondulada. As cores mais comuns incluem preto e branco, vermelho e branco, azul merle, tricolor, entre outras combinações.

5. Rusty (kelpie australiano)

Na vida real, o kelpie australiano também é um cachorro ágil, energético e inteligente (Imagem: Hundefotografie Wittlich | Shutterstock)

Rusty é um cachorro que adora jogos e atividades físicas, sempre buscando novas maneiras de se divertir. É um pouco mais sério que os outros filhotes do desenho, mas sua natureza competitiva e determinação o tornam um excelente amigo e companheiro de brincadeiras.

Na vida real, o kelpie australiano também é um cachorro ágil, energético e inteligente. Geralmente pesa entre 14 e 20 kg e têm uma altura que varia de 43 a 51 cm. A sua pelagem é curta e densa, proporcionando proteção contra o clima, e pode ser encontrada nas cores marrom, preto, preto com castanho, vermelho, vermelho e castanho, fulvo, chocolate e azul-fumaça.

6. Indy (galgo afegão)

Assim como no desenho, o galgo afegão é uma raça de grande porte e elegante (Imagem: Natallia Yaumenenka | Shutterstock)

Indy, a amiga próxima de Bluey, é gentil, criativa e adora cuidar dos amigos. Ela tem uma personalidade calma e muitas vezes age como a “mãe” do grupo, cuidando dos detalhes nas brincadeiras. Assim como no desenho, o galgo afegão é uma raça de grande porte e elegante. Geralmente pesa entre 23 e 27 kg e mede de 63 a 74 cm.

A pelagem é uma das suas principais características, podendo ser longa, fina e muitas vezes ondulada, cobrindo todo o corpo, incluindo as orelhas e a cauda. As cores podem variar entre dourado, creme, preto, azul, entre outras.

7. Winton (buldogue inglês)

Fora da animação, o buldogue inglês também é um cachorro afetuoso, gentil e leal, apesar da aparência intimidadora (Imagem: Rita_Kochmarjova | Shutterstock)

Winton é um cachorro forte e determinado. Ele tem uma aparência robusta, mas é muito gentil e amigável. Além disso, ele gosta de seguir regras e é bastante organizado, o que o torna um líder natural em muitas brincadeiras.

Fora da animação, o buldogue inglês também é um cachorro afetuoso, gentil e leal – apesar da aparência intimidadora. Ele geralmente pesa entre 18 e 25 kg e mede de 31 a 40 cm. Seu focinho é curto e achatado, o que lhe dá a expressão enrugada e um tanto carrancuda. Além disso, uma das características mais marcantes são as rugas profundas na testa e ao redor do rosto, com a pele solta em volta do pescoço.