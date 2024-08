Veja as vantagens da touca de cetim para cabelos cacheados

Utilizar a touca de cetim para manter os fios bonitos e alinhados tem se tornado cada vez mais popular, principalmente por mulheres com cabelos cacheados, crespos e ondulados. Isso porque o acessório ajuda a reduzir o frizz, preserva os fios e mantém o aspecto saudável dos cabelos, prolongando a finalização por mais tempo.

A seguir, Leila Michele, professora de Estética e Cosmética do UNINASSAU (Centro Universitário Maurício de Nassau Paulista), explica quais são os benefícios desse acessório e como utilizá-lo. Confira!

Benefícios da touca de cetim

Segundo Leila Michelle, o tecido de cetim ajuda a reduzir o atrito entre o travesseiro e o cabelo. “Por ser liso e macio, não desgasta a fibra capilar; pelo contrário, mantém forte e saudável. E deixa os fios mais alinhados, principalmente, para as cacheadas, ajudando na definição dos cachos. É interessante também porque retém umidade e hidratação”, explica.

Touca de cetim é indicada para todos os tipos de cabelos (Imagem: Yaw Niel | Shutterstock)

Para quem o acessório é indicado?

Indicado para todos os tipos de cabelo, o acessório virou indispensável para pessoas com fios crespos, cacheados e ondulados. “As curvaturas 3A e 4C são as que mais sofrem com o ressecamento, porque o óleo natural que é produzido pelo couro cabeludo não consegue sair da raiz até as pontas, por causa do formato da fibra. Mas quem quiser pode utilizar a touca, independentemente de liso, com muito volume ou pouco volume. Não existe contraindicação”, explica a profissional.

Principais cuidados com a touca de cetim

Muito usada no período noturno, a única recomendação é que os cabelos estejam secos. Caso seja utilizada com eles ainda molhados, pode causar problemas no couro cabeludo. Outro cuidado importante é que fique confortável na cabeça, que o elástico esteja seguro, mas não aperte nem faça pressão nos fios. “É importante ter mais de uma, porque é necessário lavar a touca uma vez por semana. Para durar mais, é indispensável fazer esse processo com a mão, dispensando o uso da máquina de lavar”, finaliza Leila Michelle.

Por Millena Araujo