12 alimentos e suplementos para fortalecer a imunidade

As variações bruscas de temperatura e as mudanças de estação impactam a imunidade do corpo, tornando-o mais vulnerável a infecções e doenças sazonais. Para fortalecer e proteger o organismo contra esses desafios, é fundamental manter uma alimentação equilibrada, rica em vitaminas e minerais, e um estilo de vida saudável ao longo do ano.

Conversamos com Eduardo Magalhães, mais conhecido como Dr. Saúde, nutrólogo que acredita que o cuidado com a saúde deve ser feito de maneira holística e funcional; com a Dra. Rita de Cássia Nunes, pediatra e PhD em Pneumologia; e com a nutricionista Elaine Henzel, especialista em nutrição funcional e nutricionista da True Source. Cada profissional, dentro da sua especialidade, sugere bons suplementos e alimentos para melhorar a imunidade. Confira!

Suplementos naturais

Os primeiros suplementos são os alimentos que contribuem de forma positiva, e a lista é longa, envolvendo desde itens básicos usados no dia a dia, como alho, cebola, vinagre, azeite e limão, até cogumelos e caldo de ossos. Cada item age de maneira diferente e tem a proposta de auxiliar no aumento da imunidade.

“Há 15 ou 20 anos, a gente não tinha esse olhar sobre a importância e o cuidado de escolher quais ingredientes ter em casa. Ter uma despensa saudável e aprender a ler rótulos é algo mais recente em nossa rotina. Aprender a identificar o que inflama e adoece o corpo é uma atitude essencial para ter uma vida longa. A doença começa pelo que a gente ingere, e saber escolher o produto e o alimento certo para ter em casa é fundamental”, exemplifica Eduardo Magalhães.

Veja abaixo alguns alimentos usados frequentemente nas refeições que contribuem de forma positiva para saúde:

1. Alho e cebola

São usados desde a Antiguidade para ajudar a combater infecções e possuem ação anti-inflamatória. Eles podem ser consumidos crus ou cozidos em fogo baixo, sem perder as suas propriedades.

2. Gengibre

Conhecido por ser um aliado da garganta e da boa digestão, é encontrado nas gôndolas das farmácias em forma de bala. No entanto, devemos tomar cuidado com o excesso de açúcar dos produtos industrializados e preferir o gengibre in natura ou na versão em pó.

O azeite é rico em antioxidantes polifenólicos que auxiliam a imunidade (Imagem: Avocado_studio | Shutterstock)

3. Azeite de oliva

Apesar de ter estado entre os itens mais citados devido ao aumento de preço no último ano, é necessário e não deve desaparecer da nossa cozinha. Rico em antioxidantes polifenólicos, aliados da imunidade, o azeite pode ajudar a diminuir o risco de infecções. “A minha indicação é consumir frio para não perder as propriedades do produto. No dia a dia, é possível incluir no tempero dos legumes, saladas e pratos na quantidade ideal, sem exageros”, reforça Eduardo Magalhães.

4. Limão

É um grande aliado da vitamina C e extremamente versátil. Pode ser consumido como shot, associado ao gengibre e mel, ou utilizado na preparação de pratos.

5. Temperos

Os temperos também têm um grande valor nutricional. Podemos usar tomilho para ajudar a estimular a produção de glóbulos vermelhos, chicória, aveia ou beterraba, ricas em fibras e betaglucanas. A fibra é importante para o funcionamento do corpo como um todo. A pimenta-do-reino e a pimenta-caiena devem estar presentes diariamente para temperar os alimentos e beneficiar a nossa saúde.

6. Cogumelos

Os cogumelos, encontrados em diferentes tipos, podem ser consumidos como parte do cardápio, em pó ou em cápsulas.

7. Caldo de ossos

O caldo de ossos tem sido amplamente discutido nas redes sociais e analisado por seus benefícios para a saúde, principalmente ligados ao colágeno. Os itens sozinhos não fazem milagres e precisam ser associados a uma boa noite de sono, à prática de atividade física e a um prato colorido diário para ter um bom resultado.

O grande segredo, explica o Dr. Saúde, é a “constância. Se não for gostoso, ninguém vai continuar. É preciso gostar do que está ingerindo para seguir de maneira regular”. Ele também reforça que “sem saúde, nada faz sentido. Uma pessoa saudável tem milhares de sonhos, enquanto uma pessoa doente só tem um sonho: recuperar a saúde”.

Os suplementos ajudam a completar os nutrientes necessários para o corpo (Imagem: Artem Stepanov | Shutterstock)

Imunidade com auxílio da suplementação

A partir dos itens essenciais a ter na despensa, agora vamos listar os itens que podem ser usados por meio de suplementos com orientação médica, que indicará quais são realmente necessários com base nos seus exames. Veja abaixo!

1. Ômega 3

O ômega 3 é o queridinho de todos devido aos benefícios para a imunidade, saúde cardiovascular, cerebral e desenvolvimento cognitivo. Para aqueles que possuem alergia ao óleo de peixe ou são veganos, a alternativa é o DHA, um tipo de ômega 3 normalmente produzido com alga Schizochytrium sp e encontrado em gotas.

2. Cúrcuma

A cúrcuma é outro ingrediente coringa, que pode ser usado para temperar pratos, em shots ou cápsulas. Quando associada ao ômega 3, pode trazer ainda mais benefícios. Ela é aliada da imunidade, do coração, do colesterol e oferece muitos outros benefícios.

3. Própolis

O própolis, uma receita antiga dos avós que costumavam associar ao uso do mel, desponta agora nas prateleiras em versões líquidas, cápsulas ou em pó. Um dos principais benefícios é o aumento da imunidade. É possível encontrar própolis marrom, vermelho e verde ou a combinação dos três para intensificar ainda mais os resultados.

“O grande benefício do própolis é que ele é um excelente antioxidante e possui um potencial anti-inflamatório maravilhoso. A minha indicação é tomar de manhã cedo, antes do café, depois de se hidratar ou antes de dormir. O própolis tem a capacidade incrível de ajudar no reparo das mucosas e na saúde do intestino, pois contribui para o equilíbrio de todo o trato intestinal. Quando você trata o intestino, melhora a ansiedade, o estresse e o sono. O própolis serve para tudo, também devido ao seu poder anti-inflamatório”, reforça Eduardo Magalhães.

4. Vitamina C

A vitamina C está presente nos alimentos e em cápsulas para aumentar a ingestão. A única ressalva é tomar cuidado com as versões cheias de açúcar, capazes de elevar os índices glicêmicos. Por isso, deve-se ler o rótulo e entender a composição, verificando se o açúcar não está disfarçado com outro nome.

“Saber se um produto é clean label, ou seja, com rótulo limpo, é essencial para nossa longevidade. Por isso, é preciso ler o rótulo e, se houver uma palavra que você não conhece, perguntar ao seu médico ou até mesmo pesquisar na internet para entender o que aquele nome estranho significa e se será benéfico ou não para a sua saúde”, explica Elaine Henzel.

5. Vitamina D

A vitamina D é nosso aliado na imunidade e na saúde dos ossos, essencial para aqueles que têm deficiência. Pode ser encontrada em doses diárias de sol ou por meio de suplementos que contribuem para o aumento dos níveis desse nutriente.

O ideal é consultar o pediatra sobre a suplementação indicada de acordo com o perfil da criança (Imagem: SofikoS | Shutterstock)

Como aumentar a imunidade das crianças

Falamos sobre alimentos e suplementos e, agora, precisamos auxiliar os pais a melhorar a imunidade de seus filhos. A Dra. Rita de Cássia Nunes explica que cada faixa etária exige uma suplementação diferente. “Até os dois anos, a indicação geralmente inclui ferro, vitamina D, vitamina A, zinco, ômega 3 e iodo. É essencial que cada criança seja avaliada pelo pediatra para determinar o que é apropriado para cada idade, levando em conta os resultados dos exames”, reforça a especialista.

Após os dois anos, os pais devem avaliar com o pediatra a necessidade de suplementação adicional. Para a imunidade, além da vitamina D, é fundamental utilizar zinco e selênio. “Não há imunidade sem eles! O zinco atua como cofator enzimático na cadeia respiratória da mitocôndria para formar energia, nossos ATPs, associado às vitaminas do complexo B”, explica a Dra. Rita de Cássia.

Crianças que possuem condições como asma, por exemplo, podem se beneficiar muito da vitamina D e do ferro. A Dra. Rita de Cássia destaca um sinal de alerta para os pais: “Quando a criança está frequentemente doente, com viroses ou crises de asma, é essencial verificar os níveis de vitamina D. Diversos estudos já demonstraram que níveis baixos dessa vitamina estão associados a um maior número e maior gravidade de infecções respiratórias”, alerta a pneumologista.

Importância da rotina de sono para imunidade

A qualidade do sono também é fundamental para a imunidade. Crianças muito agitadas, irritadas e apresentam a síndrome das pernas inquietas ou rangem os dentes durante o sono podem ter deficiência de ferro ou magnésio, esclarece a pneumologista.

A suplementação é necessária para todas as idades, e o importante é conversar com o profissional que atende à criança para entender quais alternativas estão disponíveis no mercado.

“Nos dias atuais, estamos precisando de uma carga maior de vitaminas e minerais devido aos inúmeros poluentes e toxinas a que estamos expostos, ‘gastando’ o que obtemos a partir da alimentação para limpar o organismo. Para obter efeitos adicionais, é preciso suplementar. Isso é independente da idade; pode ser criança, adulto ou idoso”, finaliza a Dra. Rita de Cássia.

Por Bianca Custodia