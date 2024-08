As receitas com leite de coco ajudam a incorporar um toque tropical e cremoso aos pratos. Este ingrediente versátil, conhecido por seu sabor suave e textura rica, pode ser usado em uma variedade de preparações, desde pratos principais e acompanhamentos, até sobremesas. A presença do leite de coco em receitas não só eleva o sabor, mas também adiciona um ingrediente nutritivo.

Veja abaixo 5 receitas práticas e deliciosas com leite de coco!

Frango ao curry com leite de coco

Ingredientes

500 g de peito de frango em cubos

em cubos 1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de gengibre ralado

2 colheres de sopa de curry em pó

200 ml de leite de coco

1 tomate picado

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Coentro picado para finalizar

Modo de Preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola picada e refogue até ficar dourada. Acrescente o alho e o gengibre e refogue por mais 2 minutos. Adicione os cubos de frango à panela e tempere com sal e pimenta-do-reino. Refogue até que o frango esteja dourado. Adicione o curry e misture. Adicione o leite de coco e o tomate picado, reduza o fogo e deixe cozinhar por aproximadamente 15 minutos ou até obter um molho espesso. Finalize com coentro picado. Sirva em seguida.

Pudim de coco

Ingredientes

395 g de leite condensado

200 ml de leite de coco

3 ovos

1 colher de sopa de amido de milho

1 xícara de chá de açúcar

1/4 xícara de chá de água

Modo de Preparo

Calda

Em uma panela, coloque o açúcar e a água. Cozinhe em fogo médio, mexendo ocasionalmente, até que o açúcar derreta e a mistura fique dourada. Despeje a calda quente no fundo de uma forma de pudim espalhando bem. Reserve.

Pudim

Em um liquidificador, coloque o leite condensado, o leite de coco, os ovos e o amido de milho. Bata até ficar homogêneo. Despeje a mistura de pudim sobre a calda caramelizada na forma. Coloque a forma em uma assadeira maior e adicione água quente na assadeira até a metade da forma.

Em banho-maria, leve ao forno preaquecido em temperatura média por 60 minutos ou até que o pudim esteja firme. Retire o pudim do forno e deixe esfriar completamente. Leve à geladeira por aproximadamente 4 horas. Para desenformar, passe uma faca ao redor do pudim para soltar as bordas e vire a forma em um prato. Sirva gelado.

Bolo de coco

Ingredientes

Bolo

1 xícara de chá de leite de coco

1/2 xícara de chá de manteiga derretida

1 xícara de chá de açúcar

2 ovos

1 1/2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento em pó

1/2 colher de chá de essência de baunilha

Manteiga para untar

Farinha para enfarinhar

Calda

1/2 xícara de chá de leite de coco

1/4 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de coco ralado para decorar

Modo de Preparo

Bolo

Em uma tigela grande, misture o leite de coco, a manteiga, o açúcar, os ovos e a essência de baunilha. Peneire a farinha de trigo e o fermento em pó sobre a mistura líquida e mexa até obter uma massa homogênea. Despeje a massa na forma untada e enfarinhada e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Deixe esfriar antes de desinformar. Reserve

Calda

Em uma pequena panela, misture o leite de coco e o açúcar. Cozinhe em fogo baixo, mexendo sempre, até que o açúcar esteja completamente dissolvido e a mistura esteja quente, sem ferver. Faça alguns furos no bolo com um garfo e despeje a calda de leite de coco por cima. Deixe o bolo absorver a calda por pelo menos 30 minutos antes de servir. Polvilhe coco ralado sobre o bolo e sirva em seguida.

Sorvete de coco (Imagem: beats1 | Shutterstock)

Sorvete de coco

Ingredientes

400 ml de leite de coco

200 ml de creme de leite

1/2 xícara de chá de açúcar

1 colher de chá de extrato de baunilha

1/2 xícara de chá de coco ralado

Modo de Preparo

Em uma tigela grande, misture o leite de coco, o creme de leite fresco e o açúcar. Mexa bem até que o açúcar esteja completamente dissolvido. Adicione o extrato de baunilha e o coco ralado e mexa. Despeje a mistura em um recipiente próprio para congelamento. Leve ao congelador e mexa a cada 30 minutos, usando um garfo para quebrar os cristais de gelo, até que o sorvete esteja com uma textura cremosa. Após o sorvete atingir a consistência desejada, retire do congelador e sirva.

Molho de coco para peixe

Ingredientes

1 xícara de chá de leite de coco

2 dentes de alho picados

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de coentro picado

1 colher de chá de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela pequena, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione o alho picado e refogue até dourar levemente. Despeje o leite de coco na panela e mexa bem. Deixe cozinhar em fogo baixo por 7 minutos. Adicione o suco de limão, o coentro picado, o sal e a pimenta-do-reino. Cozinhe até obter um molho espesso. Retire do fogo e ajuste o tempero. Sirva sobre peixes grelhados.