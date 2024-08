7 curiosidades sobre o maior primata do mundo

Os gorilas são os maiores primatas do mundo. Pertencentes à família dos hominídeos, a mesma que inclui os humanos, esses animais habitam as florestas tropicais da África Central. São seres que despertam curiosidade por sua inteligência e por exibirem comportamentos que refletem emoções e estruturas sociais avançadas.

Veja, abaixo, 7 curiosidades sobre os gorilas!

1. Não andam sozinhos

Os gorilas possuem uma estrutura social bem-organizada, vivendo em grupos chamados bandos ou tropas, que geralmente variam de 5 a 30 indivíduos. Cada uma delas é liderada por um macho dominante, conhecido como “costas prateadas”, devido à faixa de pelos prateados que aparecem em suas costas com o envelhecimento.

As relações dentro do bando são marcadas por vínculos fortes, especialmente entre mães e filhotes. A interação social, como o ato de se limpar mutuamente, desempenha um papel importante na manutenção da dos laços entre os membros, reforçando a hierarquia e promovendo a harmonia dentro do grupo.

2. São extremamente inteligentes

Esses animais demonstram uma notável capacidade de resolução de problemas e exibem comportamentos que indicam pensamento avançado. Por exemplo, eles utilizam galhos para alcançar insetos em troncos ou para testar a profundidade da água antes de atravessar rios e poças. Também podem usar folhas como “guarda-chuvas” improvisados ou para limpar seus corpos de sujeira e dejetos.

3. Conseguem se comunicar por gestos

Eles utilizam um vasto repertório de vocalizações, gestos e expressões corporais para se comunicar entre si. Este “vocabulário” inclui grunhidos, rugidos, gritos e sons guturais, que podem expressar desde advertências e chamadas de alerta até interações mais afetuosas.

Cada som tem um significado particular e indica diferentes estados emocionais, como agressão, medo, satisfação ou contentamento. Gorilas também se tocam suavemente, se acariciam e até mesmo se abraçam como formas de reforçar os laços entre os membros da tropa.

Em cativeiro, alguns gorilas foram ensinados a usar a linguagem de sinais para se comunicar com seres humanos, demonstrando sua habilidade de compreender e usar a comunicação simbólica. Eles são capazes de aprender uma grande quantidade de sinais, que utilizam para expressar necessidades, emoções e até mesmo pensamentos mais complexos.

Os gorilas batem no peito para chamar a atenção das fêmeas e intimidar outros gorilas (Imagem: marian78ro | Shutterstock)

4. Batem no peito para chamar atenção

Bater no peito é um comportamento comum entre os gorilas visto como um “sinal de capacidade competitiva”, de acordo com um estudo publicado na revista Scientific Reports em 2021. Entre 2014 e 2016, os cientistas observaram gorilas-das-montanhas e descobriram que os machos realizam esse gesto para atrair a atenção das fêmeas no cio e, simultaneamente, intimidar outros machos.

Curiosamente, embora o ato pareça agressivo, ele pode ajudar a evitar brigas físicas. Ao contrário do que se vê em filmes, gorilas não batem no peito com os punhos fechados, mas com as mãos em formato de concha para aumentar o som, que pode ser ouvido a até 800 metros de distância.

5. Têm grande semelhança genética com os humanos

Cerca de 98% do DNA dos gorilas coincide com o DNA humano, tornando-os nossos parentes mais próximos, logo após chimpanzés e bonobos, que compartilham mais de 99% de semelhança genética conosco. O fato foi confirmado em 2012, após a publicação do primeiro genoma de gorila, de acordo com um artigo publicado na National Geographic dos Estados Unidos e intitulado “Gorillas More Related to People Than Thought, Genome Says”.

Essas proximidades refletem não apenas na biologia, mas também nos comportamentos e nas habilidades cognitivas dos gorilas. Assim como as pessoas, eles possuem polegares opositores, permitindo-lhes segurar e manipular objetos com precisão, uma característica essencial para o uso de ferramentas e outras atividades complexas.

6. Apresentam impressão digital única

Assim como os humanos, cada gorila tem uma impressão digital única. Esses padrões de linhas e sulcos nas pontas dos dedos são uma característica compartilhada com outros grandes primatas, como chimpanzés e orangotangos. Não existem duas impressões digitais idênticas, nem mesmo entre gorilas da mesma espécie. Além disso, eles também possuem padrões exclusivos nas impressões plantares (solas dos pés), o que reforça ainda mais sua singularidade individual.

7. Comem até 30 kg de vegetação por dia

Os gorilas são predominantemente herbívoros, com uma dieta baseada principalmente em folhas, frutas, brotos, cascas de árvores e caules. Essa alimentação rica em fibras é ideal para o seu sistema digestivo, adaptado para processar grandes quantidades de vegetação.

A quantidade de comida ingerida por um gorila varia, de fato, conforme o tamanho do animal e a disponibilidade de alimentos, mas um adulto pode consumir até 30 kg de plantas por dia. Ocasionalmente ingerem pequenos invertebrados, como formigas, cupins, lagartas e outros insetos que encontram em troncos ou no solo.

Esse consumo de proteína animal é raro e constitui uma parcela muito pequena de sua dieta, mas mostra que, apesar de sua preferência por plantas, os gorilas podem ser oportunistas em sua alimentação.