4 benefícios da erva de sene para saúde e como usá-la

A erva sene (Cassia senna L.) é amplamente reconhecida por suas propriedades fitoterápicas laxantes, eficazes no estímulo da evacuação. No entanto, seus benefícios não se limitam a essa função. Rica em compostos ativos, ela também ajuda a promover a saúde geral do organismo. Por isso, a seguir, confira 4 benefícios e como utilizá-la de maneira segura e eficaz!

1. Ação anti-inflamatória

Devido à presença de compostos como os flavonoides e ácidos orgânicos, a erva de sene pode ser usada para auxiliar no tratamento de inflamações leves, como dores de cabeça. Porém, o seu uso é mais voltado para alívio de constipação, se o objetivo principal for combater a inflamação, outras ervas como a camomila e a cúrcuma são mais indicadas.

2. Ajuda a combater vermes e parasitas

Os senosídeos (compostos com potencial laxativo) presentes nas folhas de sene estimulam a contração do intestino grosso, promovendo movimentos intestinais intensos que ajudam a expulsar vermes e parasitas do intestino com as fezes. Além disso, por acelerar o trânsito intestinal, a erva reduz o tempo que os parasitas têm para se fixarem nas paredes intestinais. No entanto, o seu uso não deve substituir o tratamento médico.

3. Previne doenças crônicas

Além dos senosídeos, a erva de sene tem como ingrediente ativo os glicosídeos, que possuem propriedades antioxidantes. A substância ajuda a combater os radicais livres e protege as células do corpo contra danos, evitando a incidência de doenças crônicas.

“As células do nosso corpo estão constantemente sujeitas a danos tóxicos pela formação de radicais livres, que são provenientes de reações que ocorrem na membrana das células, e são responsáveis pela ocorrência de diversas enfermidades e processos degenerativos do organismo humano”, explica o cardiologista Bruno Ganem.

Por ter efeito laxante que ajuda a esvaziar o intestino, a erva de sene reduz o inchaço abdominal (Imagem: ViDI Studio | Shutterstock)

4. Reduz o inchaço abdominal

Apesar dos rumores de que a sene ajuda a emagrecer, não existem estudos que comprovem a sua eficácia neste quesito, o que se sabe é que a erva tem efeito laxante que ajuda a esvaziar o intestino. Assim, ela cria a impressão de que a pessoa perdeu peso, pois alivia o inchaço abdominal, muitas vezes relacionado a constipação. No entanto, a gordura não é afetada pelo seu consumo.

Sob esse aspecto, a melhor alternativa para emagrecer é investir em uma alimentação saudável, orientada por um especialista, e evitar alimentos que favorecem o acúmulo de tecido adiposo, como indica Alice Amaral, especialista em nutrologia.

“Alimentos que contêm glúten são os campeões nessa questão. Por retardarem a digestão, causam flatulência e distensão abdominal, além de impedirem a correta absorção dos nutrientes essenciais ao bom funcionamento orgânico”, conta a profissional.

Como utilizar a erva de sene?

O sene pode ser utilizado de diversas formas, como cápsulas ou em pó, mas a forma mais comum de consumo é via infusão. Para prepará-la, basta seguir os seguintes passos:

Ingredientes

1 colher de chá de folhas secas de sene

200 ml de água

Açúcar a gosto

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque as folhas de sene e a água e leve ao fogo médio. Ferva por 5 minutos e desligue o fogo. Tampe e abafe a infusão por 5 minutos. Após, coe e disponha o chá em uma xícara. Adoce com açúcar e sirva em seguida.

Contraindicações

Apesar dos benefícios proporcionados pela erva de sene, o seu consumo requer alguns cuidados, pois ela não é indicada para todos os grupos e exige ingestão limitada para evitar efeitos colaterais. Entre as principais precauções estão: