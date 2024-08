10 curiosidades fascinantes sobre os gambás 

Os gambás são pequenos mamíferos marsupiais que fazem parte do cotidiano em várias regiões das Américas, especialmente nas áreas rurais e urbanas do Brasil. Pertencentes à família Didelphidae, esses animais – divididos em mais de 100 espécies – são frequentemente vistos como pragas, mas possuem características e comportamentos únicos que merecem ser conhecidos. Veja!

1. Habilidade de “fingir de morto”

Uma das características mais conhecidas dos gambás é a sua habilidade de “fingir de morto” quando ameaçados. Este comportamento, chamado de “tanatose”, é uma resposta involuntária ao estresse extremo, fazendo com que o animal caia ao chão, imóvel, com a boca aberta e a língua para fora, confundindo predadores.

2. Defesa com odor forte

Algumas espécies de gambás, como o skunk – que ocorre no Canadá, Estados Unidos e México –, possuem glândulas anais que liberam um líquido com odor extremamente forte e desagradável como forma de defesa. Isso serve para afastar predadores e é um dos motivos pelos quais esses animais são temidos e evitados.

3. Marsupiais únicos nas Américas

Os gambás são os únicos marsupiais encontrados fora da Austrália e Nova Guiné. Isso significa que as fêmeas possuem uma bolsa em que carregam e protegem seus filhotes após o nascimento, similar aos cangurus e coalas.

4. Alimentação variada

Gambás são animais onívoros, ou seja, sua dieta é bastante diversificada. Eles se alimentam de frutas, insetos, pequenos animais, aves, ovos e até lixo humano. Essa adaptabilidade alimentar é uma das razões para sua sobrevivência em áreas urbanas.

O gambá é um animal que pode habitar desde florestas até cidades (Imagem: Carl Reader | Shutterstock)

5. Habitat e distribuição

Gambás são altamente adaptáveis e podem ser encontrados em uma variedade de habitats, desde florestas densas até áreas urbanas. São comuns em toda a América do Sul, Central e do Norte, sendo bastante presentes em áreas verdes de cidades brasileiras.

6. Noites ativas

Esses animais são noturnos, ou seja, são mais ativos durante a noite. Durante o dia, eles preferem se esconder em locais escuros e seguros, como buracos em árvores, telhados de casas ou tocas abandonadas.

7. Não são resistentes à raiva

Estudo dos anos 1960 sugeria que os gambás seriam resistentes à raiva. Contudo, em 2021, uma pesquisa conduzida por cientistas do Instituto Adolfo Lutz e da Universidade de São Paulo (USP) identificou o vírus da doença como a causa da morte de um gambá-de-orelha-branca (Didelphis albiventris), encontrado no Parque Bosque dos Jequitibás, na região central de Campinas, São Paulo.

8. Reprodução frequente

A fêmea do gambá pode dar à luz até três vezes por ano, com ninhadas de até 20 filhotes. No entanto, devido à competição e ao espaço limitado na bolsa marsupial, nem todos os filhotes sobrevivem.

9. Bons escaladores

Gambás são excelentes escaladores, graças às suas garras afiadas e cauda preênsil (que pode segurar objetos). Eles usam essa habilidade para escapar de predadores e encontrar alimentos em locais de difícil acesso.

10. Importância ecológica

Apesar de serem frequentemente vistos como pragas, os gambás desempenham um papel importante no ecossistema. Eles ajudam a controlar populações de insetos e pequenos roedores e dispersam sementes, contribuindo para a regeneração das florestas.