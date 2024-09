7 benefícios da erva carqueja para a saúde e como usá-la

A carqueja (Baccharis trimera) é uma planta medicinal originária da América do Sul, bastante popular na medicina tradicional devido aos seus inúmeros benefícios para a saúde. Embora tenha um sabor amargo, a erva é muito apreciada por suas propriedades que ajudam na digestão, desintoxicação do organismo e redução de inflamações. Suas folhas e caules, usados em forma de chá, extrato ou cápsulas, aliviam problemas como má digestão, retenção de líquidos e infecções.

Veja abaixo 7 benefícios da erva carqueja e como usá-la!

1. Auxilia a digestão

A carqueja estimula a produção de bile, essencial para a quebra e a absorção das gorduras durante a digestão. Com esse aumento, o processo digestivo se torna mais eficiente, reduzindo a sensação de desconforto estomacal e a má digestão. Isso não só melhora o conforto estomacal, mas também facilita a absorção de nutrientes essenciais, contribuindo para uma digestão mais completa e equilibrada.

2. Ajuda a regular os níveis de glicose no sangue

A carqueja contém compostos bioativos que aumentam a sensibilidade das células à insulina, o hormônio que regula os níveis de glicose no sangue. Isso ajuda a manter a glicose em níveis mais estáveis, o que ajuda a controlar os sintomas do diabetes e a melhorar o manejo da doença.

“Muitas pessoas podem desenvolver o diabetes por conta dos hábitos alimentares, consumindo muito açúcar e carboidrato, como refrigerante, sucos de caixinha, pão, bolo etc. É importante diminuir a presença desses alimentos na rotina e aumentar a frequência de legumes e verduras nas refeições”, explica o médico Dr. Silas Soares, especialista em saúde integrativa e funcional.

3. Promove a saúde cardiovascular

Os compostos da carqueja ajudam a melhorar a circulação sanguínea ao relaxar e expandir os vasos, facilitando o transporte de oxigênio e nutrientes para os tecidos do corpo. Isso estimula o fluxo sanguíneo, que ajuda na redução da pressão arterial e na diminuição da retenção de líquidos.

“Quando há excesso de gordura na parede das artérias, isso atrapalha ainda mais o sangue chegar até alguns tecidos”, explica a cirurgiã vascular Dra. Aline Lamaita, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. “Essa má circulação pode ser extremamente perigosa, porque há riscos de desenvolvimento de insuficiência arterial periférica, infartos do miocárdio e acidente vascular cerebral (AVC)”, alerta.

4. Diurético natural

A carqueja possui propriedades diuréticas, que promovem a eliminação de líquidos acumulados e toxinas do corpo. Ao reduzir a retenção de líquidos, a erva diminui o inchaço, resultando em uma sensação de leveza e contribuindo para o bem-estar.

“Para alguns, a retenção hídrica acontece depois de uma grande refeição ou bebida, enquanto, para outros, é apenas uma parte desconfortável da vida cotidiana. Hábitos de vida desregulados, como falta de sono e atividade física insuficiente, também podem estar relacionados”, afirma a nutróloga Dra. Marcella Garcez.

O chá de carqueja pode ajudar a fortalecer o sistema imunológico (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock)

5. Ajuda a fortalecer o sistema imunológico

A planta contém propriedades antimicrobianas que ajudam a inibir o crescimento de bactérias e fungos, fortalecendo o sistema imunológico e protegendo o corpo contra microrganismos patogênicos. Tais compostos auxiliam no tratamento de condições infecciosas já existentes e ajuda a preveni-las

Conforme a farmacêutica Paula Molari Abdo, o sistema imunológico é composto por uma série de células que mantêm a defesa do corpo, protegendo o organismo contra doenças e infecções causadas por agentes externos como bactérias, vírus e parasitas. Quando a imunidade está baixa, o corpo encontra dificuldade para se proteger, deixando o organismo mais exposto às chamadas doenças oportunistas.

6. Ação antioxidante

A carqueja possui propriedades antioxidantes, graças a compostos que combatem os radicais livres, moléculas instáveis que prejudicam células saudáveis. A planta ajuda a proteger as células do corpo, reduzindo os danos capazes de levar ao envelhecimento precoce.

“Os antioxidantes na dieta podem desempenhar um papel importante na prevenção do envelhecimento da pele e anexos cutâneos, pois são compostos que ajudam a proteger as células do corpo contra os danos causados pelos radicais livres, moléculas instáveis que podem causar estresse oxidativo, que está associado ao envelhecimento prematuro da pele e a uma variedade de problemas dermatológicos”, explica a nutróloga Dra. Marcella Garcez.

7. Ajuda a desintoxicar o fígado

A carqueja estimula as funções hepáticas, promovendo a produção e o fluxo de bile, fundamental para a remoção de substâncias nocivas. Com o fígado funcionando de forma mais eficiente, o organismo consegue eliminar toxinas mais rapidamente.

“Hoje em dia, é muito comum as pessoas não praticarem hábitos saudáveis de vida, o que pode prejudicar o funcionamento do fígado, abrindo espaço para doenças hepáticas. Dentre esses hábitos, o mais comum é a má alimentação, principal fator de destruição das células hepáticas”, explica o nutrólogo Sandro Ferraz.

Como usar a carqueja?

A forma mais comum de consumo é por meio do chá, mas ela também pode ser utilizada de outras formas:

Cápsulas : a carqueja também está disponível em cápsulas, que podem ser tomadas conforme orientação médica ou do fabricante;

: a carqueja também está disponível em cápsulas, que podem ser tomadas conforme orientação médica ou do fabricante; Compressas : o chá de carqueja pode ser usado topicamente para aliviar inflamações na pele;

: o chá de carqueja pode ser usado topicamente para aliviar inflamações na pele; Extrato de carqueja: pode ser encontrado em lojas de produtos naturais. Siga as instruções da embalagem para o uso correto.

É importante salientar que a carqueja não substitui nenhum tratamento indicado pelo seu médico, e o uso deve ser orientado por um profissional de saúde.