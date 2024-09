7 dicas para lidar com a ansiedade pré-Enem

Nos dias 3 e 10 de novembro serão realizadas as provas da edição do Enem 2024 (Exame Nacional do Ensino Médio). Ao longo de dois domingos, estudantes de todo o Brasil realizarão provas que poderão marcar o início da trajetória acadêmica. Sabendo disso, a preocupação com a preparação para o exame, bem como a ansiedade para realizá-lo aumenta, especialmente entre os jovens.

Para se ter uma ideia, dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostram que 31,6% dos jovens brasileiros entre 18 e 24 anos se consideram ansiosos, tornando essa faixa etária a mais afetada pela ansiedade no país. Segundo Valquiria Rossi, Coordenadora do curso de Psicologia da Universidade Metodista de São Paulo (UMESP), entender esse sentimento e saber como manejá-lo é essencial para que os alunos não transformem a pressão em um grande obstáculo.

“É crucial que o jovem entenda seu papel como protagonista de sua própria história. Essa é uma fase importante e comum a todos, marcada por desafios, mas também por oportunidades. A ansiedade faz parte do processo, e aprender a controlá-la é fundamental para não se tornar uma pressão extra no momento decisivo”, explica a profissional.

A seguir, Valquíria Rossi lista 7 dicas para ajudar os estudantes a superarem essa inquietação. Confira:

1. Confie em sua preparação

A confiança é uma ferramenta poderosa. É imprescindível que o estudante se lembre de todo o esforço e dedicação que investiu ao longo do ano. Reforçar essa mentalidade ajuda a manter a calma e a ter mais segurança no momento de realizar a prova. A sensação de estar confiante com aquilo que estudou ao longo do ano reduz a tensão e aumenta a confiança, o que pode ser decisivo no dia da prova.

2. Atenção à tecnologia

A ciência aponta que o uso excessivo de telas e redes sociais ajuda a aumentar a ansiedade. É importante que o aluno tenha um controle do tempo gasto em redes sociais e plataformas digitais, especialmente nas últimas semanas que antecedem à prova. Isso visa evitar distrações e ajuda a manter o foco, algo fundamental nesse período.

3. Cuide do sono

Assegurar um repouso de qualidade é crucial para o equilíbrio físico e mental do aluno, principalmente em período de grande estresse. Adotar uma rotina de sono permite que a mente fique mais clara e descansada para os estudos. Isso quer dizer que é importante tentar se desligar da tela do celular, TV ou computador ao menos uma hora antes de se deitar.

A prática regular de exercícios físicos alivia o estresse e ajuda na melhora do humor e disposição (Imagem: E.Va | Shutterstock)

4. Pratique atividade física

Manter o corpo em movimento é essencial. Atividades físicas ajudam a regular os hormônios do bem-estar, como a endorfina e a serotonina, e contribuem para uma mente mais saudável, o que pode fazer diferença no controle da ansiedade. A prática regular de exercícios físicos alivia o estresse e ajuda na melhora do humor e disposição. Isso faz com que o estudante mantenha o foco e lide melhor com a pressão.

5. Não esqueça da socialização

É importante preservar o contato com amigos e familiares. Conversar, compartilhar experiências ou se distrair um pouco ajuda a diminuir o estresse do período de preparação. Ter momentos de lazer cria um equilíbrio entre estudo e vida pessoal, o que é fundamental para que o estudante não se sinta isolado. A rede de apoio também ajuda a manter a motivação.

6. Mantenha uma alimentação equilibrada

Uma alimentação balanceada ajuda a preservar os níveis de energia estáveis e pode reduzir os efeitos da ansiedade, além de melhorar a concentração durante os estudos. Evite alimentos ricos em açúcar e farinha branca em excesso. Alimentos mais leves e nutritivos ajudam a manter o nível de energia em alta e evitam picos de estresse, que podem surgir de uma dieta desequilibrada.

7. Consulte um especialista

Mesmo com todos esses cuidados, a professora alerta ainda que o controle da ansiedade pode exigir cuidados extras e a atuação de profissionais especializados. “A busca pelo apoio profissional pode ser um passo essencial para lidar com a ansiedade de forma mais eficaz e mais rápida”, conclui Valquiria Rossi.

Por Rafael Nunes