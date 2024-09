7 dicas para deixar os dentes mais brancos

A procura por dentes brancos cresceu de forma notável nos últimos anos, principalmente após o surgimento das lentes de contato. As sociedades têm diversos padrões estéticos em relação ao sorriso, e o principal no Brasil é aquele branco igual aos que vemos nos comerciais de televisão.

Durante a Idade Média, por outro lado, a nobreza e a burguesia ostentavam seus sorrisos amarelos e podres para demonstrar riqueza. Naquela época, o açúcar era um alimento muito caro, então os nobres exibiam o resultado do seu alto consumo por meio dos dentes, mostrando que tinham acesso ao alimento.

Os camponeses, no entanto, tinham dentes mais saudáveis e fortes, já que a sua dieta limitada se baseava apenas em grãos, verduras e alimentos ricos em cálcio, como laticínios, leguminosas e folhas verde-escuras.

Como hoje em dia temos um alto consumo de açúcar e corantes artificiais, a arcada dentária tem maior probabilidade de ficar mais escura e sensível com o passar dos anos. Porém, a seguir, a Dra. Gabriela Viana, especialista em ortodontia, dá dicas para evitar essa alteração de cor. Confira!

1. Escove os dentes após todas as refeições

A escovação é essencial para remover qualquer resto de alimento que tenha ficado nos dentes e nas paredes da boca, evitando a formação de tártaro e cáries. “A escovação remove os resíduos de alimentos e a placa bacteriana, que podem manchar os dentes ao longo do tempo. Quanto mais frequente e eficiente a higiene, menor o risco de acúmulo de manchas”, complementa.

2. Use o fio dental

O fio consegue alcançar lugares onde apenas as cerdas da escova não são capazes, realizando assim uma limpeza mais profunda e completa. “A remoção de restos de alimentos dessas áreas evita a formação de placas que podem se transformar em tártaro, uma substância que pode escurecer os dentes e só é removida por um dentista”, alerta a Dra. Gabriela Viana.

3. Evite alimentos escuros ou com corantes com frequência

Alimentos escuros como café, beterraba ou vinho tinto são grandes inimigos para quem deseja o sorriso claro, pois seus pigmentos fortes conseguem penetrar no esmalte poroso dos dentes. “Evitar o consumo exagerado ou adotar uma rotina de higiene adequada logo após consumir esses alimentos, ajuda a prevenir o escurecimento dental”, relata a profissional.

O consumo de água estimula a saliva, removendo resíduos alimentares e equilibrando a acidez bucal (Imagem: GP PIXSTOCK | Shutterstock)

4. Beba água regularmente

O consumo de água auxilia no mecanismo do corpo como um todo, mas, na boca, estimula a produção de saliva, que ajuda a eliminar qualquer resquício de alimento que ainda tenha ficado entre os dentes, além de ajudar a equilibrar a acidez na região. “Manter-se hidratado é importante para a produção de saliva, que é responsável pela neutralização dos ácidos na boca e ajuda na limpeza natural dos dentes”, ressalta.

5. Evite fumar

O hábito de fumar prejudica diversas partes do organismo, inclusive a saúde da boca. O cigarro tem em sua composição duas substâncias inimigas de um sorriso bonito e saudável: o alcatrão e a nicotina, que conseguem penetrar nos dentes e deixá-los manchados, além do mau hálito.

“Fumar também aumenta o risco de doenças gengivais e outros problemas de saúde oral. Evitar o tabagismo, portanto, não só mantém os dentes mais brancos como melhora a saúde como um todo”, alerta.

6. Visite o dentista regularmente

As visitas periódicas ao dentista, pelo menos a cada seis meses, são essenciais para a manutenção da saúde bucal e para a realização de limpezas profissionais. “O dentista remove o tártaro e as manchas superficiais que a escovação não consegue eliminar, além de avaliar a necessidade de tratamentos preventivos ou estéticos, como o clareamento“, afirma a especialista.

7. Faça retoques do clareamento dental

Mesmo após realizar um clareamento dental, com o tempo, os dentes podem voltar a escurecer devido a fatores como alimentação, envelhecimento natural e hábitos como fumar. “Realizar retoques periódicos mantém os dentes brancos por mais tempo e prolonga os resultados do tratamento. Isso pode ser feito em consultório ou com o acompanhamento do dentista, que indicará o melhor protocolo para cada caso”, diz a profissional.

Por Higor Vicente