4 características do cachorro da raça boiadeiro australiano 

O boiadeiro australiano, também conhecido como australian cattle dog, blue heeler ou red heeler, é uma raça originária da Austrália, no século 19. Seu desenvolvimento foi motivado pela necessidade de cães fortes e resistentes que ajudassem no manejo do gado. Acredita-se que ele é resultado de cruzamentos entre collies de pelo curto, dingos, dálmatas e kelpies.

Atualmente, a raça tem se destacado na série de animação australiana “Bluey”, que mostra o dia a dia e as aventuras da filhote de boiadeiro australiano Bluey e sua família (Bingo, irmã mais nova; Chilli, mãe; Bandit, pai). A produção encanta adultos e crianças com sua representação realista e carinhosa da vida familiar e da infância.

A seguir, conheça as principais características da raça boiadeiro australiano!

1. Aparência física

O boiadeiro australiano é um cachorro de porte pequeno a médio, forte e ágil. Tem um corpo musculoso, com peito profundo e musculatura evidente. A altura ideal para os machos é entre 46 e 51 cm; e, para as fêmeas, de 43 a 48 cm.

Sua pelagem é dupla e resistente às intempéries, com o subpelo denso e uma camada externa reta e firme, ideal para suportar as condições climáticas adversas. As cores podem variar entre azul mosqueado (pintado) e vermelho salpicado – o que explica os apelidos blue (azul) heeler ou red (vermelho) heeler –, com marcas brancas, pretas ou marrons.

2. Temperamento e personalidade

Conforme a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), o boiadeiro australiano é um cachorro leal e corajoso, sendo um excelente protetor de sua família e propriedade. É um animal extremamente inteligente e alerta – características que o tornam um bom trabalhador. Contudo, apresenta certa desconfiança em relação a estranhos, o que reforça seu instinto de guardião.

Seu temperamento fiel e protetor o torna um ótimo companheiro para tutores que vivem em áreas rurais ou têm uma rotina ativa. Ademais, é um animal cheio de energia. Ama correr sem parar, adora explorar e é ávido por uma aventura.

O boiadeiro australiano costuma ser uma raça saudável e cheia de energia (Imagem: Vera Reva | Shutterstock)

3. Cuidados com a alimentação e a saúde

Por ser uma raça extremamente ativa, o boiadeiro australiano precisa de uma alimentação equilibrada e rica em proteínas para manter sua musculatura e energia. Além disso, deve-se oferecer rações de alta qualidade, adequadas ao porte e nível de atividade.

A raça é geralmente saudável, mas, por vezes, pode apresentar problemas genéticos, como displasia de quadril ou surdez. Dessa maneira, manter consultas veterinárias regulares é fundamental para garantir a saúde e o bem-estar do animal.

4. Educação e socialização

Devido à sua alta inteligência, o boiadeiro australiano aprende rapidamente, mas pode ser teimoso se não for treinado adequadamente. Por isso, o tutor deve investir tempo em treinamentos consistentes e firmes, utilizando reforço positivo para incentivar comportamentos desejáveis. A socialização desde filhote, por sua vez, se mostra essencial para garantir que o cachorro não desenvolva comportamentos agressivos, especialmente em relação a outros animais e estranhos.