7 curiosidades incríveis sobre as capivaras

A capivara, conhecida cientificamente como Hydrochoerus hydrochaeris, é um dos animais mais carismáticos e curiosos da fauna sul-americana. Encontrada em regiões úmidas, como pântanos e margens de rios, esse animal vive em harmonia com a água e a vegetação. Seu nome tem origem no tupi-guarani e significa “comedor de capim”, refletindo seus hábitos alimentares.

Além de ser o maior roedor do mundo, a capivara encanta por suas características únicas e comportamentos surpreendentes. A seguir, descubra 7 curiosidades fascinantes sobre esse animal.

1. Nadadoras habilidosas

Com um corpo robusto e uma aparência semelhante a um porco gigante, a capivara possui uma pelagem densa e áspera, que varia em tons de marrom e cinza. Seu tamanho varia entre 1,1 e 1,3 metros de comprimento e pode pesar de 35 a 65 kg, dependendo do sexo.

Uma das características mais marcantes desse animal são suas patas palmadas, ideais para a locomoção aquática. Elas permitem que ele nade habilidosamente, além de ajudá-lo a se mover de forma ágil por terrenos pantanosos. Essa habilidade na água é essencial para a capivara, pois ela usa os corpos d’água para se refrescar, buscar alimento e se proteger de predadores.

2. Animais herbívoros

A capivara é herbívora e se alimenta principalmente de plantas aquáticas, gramíneas, folhas, frutas e cascas de árvores. Seu sistema digestivo é adaptado para processar esses alimentos fibrosos, o que permite que ela extraia os nutrientes necessários para sua sobrevivência.

3. Animais tranquilos e amigáveis

Outra característica interessante da capivara é seu comportamento pacífico e tolerante em relação a outras espécies. Ela costuma conviver harmoniosamente com aves aquáticas e até mesmo com outros animais herbívoros, demonstrando uma atitude tranquila e amigável.

No entanto, apesar de sua aparência dócil, é importante lembrar que ela é um animal selvagem e deve ser apreciado a uma distância segura. É crucial respeitar sua natureza e habitat, evitando interferências que possam prejudicar sua sobrevivência.

4. Comunicam-se de forma complexa

A capivara, apesar de não ser um animal conhecido por vocalizações complexas, possui formas sutis de comunicação para interagir com outros indivíduos de sua espécie. Ela utiliza principalmente a linguagem corporal para se expressar. Por exemplo, movimentos de orelhas e posição da cabeça podem indicar estado de alerta ou relaxamento.

Além disso, a capivara pode emitir sons curtos, como grunhidos ou guinchos, para se comunicar com outros membros do grupo. Essas vocalizações podem ser usadas para alertar sobre a presença de predadores ou para manter a coesão do bando.

A capivara costuma em grandes grupos liderados por machos (Imagem: Steph Mattioli | ShutterStock)

5. Extremamente sociáveis

As capivaras são animais altamente sociáveis que vivem em grupos organizados, o que é uma das suas características mais marcantes. Esses grupos, geralmente compostos por 10 a 20 indivíduos, são liderados por um macho dominante, que se encarrega de proteger o território e o grupo. No entanto, em épocas de abundância de recursos, como durante a estação chuvosa, os grupos podem se expandir para até 100 capivaras, formando verdadeiras “comunidades” temporárias.

A vida em grupo proporciona diversas vantagens para as capivaras. Uma das principais é a proteção contra predadores, como jaguares, onças e crocodilos. Elas se organizam de maneira que sempre haja alguns membros em alerta enquanto o restante do grupo se alimenta ou descansa.

6. Gostam de higiene e sol

As capivaras são conhecidas por sua forte inclinação à higiene e pelo hábito de tomar banho de sol. Elas passam bastante tempo na água, não só para se refrescar, mas também para manter a pele limpa e livre de parasitas.

Como excelentes nadadoras, elas se adaptam perfeitamente a ambientes aquáticos, como rios, lagoas e pântanos, onde se submergem e flutuam com facilidade. Esse comportamento na água também ajuda na termorregulação, já que a pele do animal pode ressecar se ficar muito tempo exposta ao sol sem o contato com a umidade.

7. Têm dentes que crescem continuamente

As capivaras, assim como outros roedores, possuem dentes incisivos que nunca param de crescer ao longo da vida. Essa característica é essencial para a sobrevivência do animal, pois seus dentes precisam estar sempre afiados e em bom estado para mastigar vegetação fibrosa, como capim e plantas aquáticas.

Os dentes incisivos das capivaras são longos e curvados, e o crescimento contínuo é equilibrado pelo desgaste constante causado pela mastigação de alimentos duros. Caso esse desgaste não ocorra adequadamente, eles podem crescer demais, o que poderia dificultar a alimentação e até prejudicar a saúde do animal. Por isso, é comum ver capivaras roendo constantemente não só plantas, mas também materiais duros, como madeira.