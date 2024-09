Veja os sintomas e o tratamento do câncer de tireoide

O câncer de tireoide registra o maior crescimento global, sendo mais frequente em mulheres e predominante em áreas com alto Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). No Brasil, dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA) indicam que, em 2023, a doença correspondeu a cerca de 2,6% dos casos.

O câncer de tireoide é um tipo de tumor que se forma na glândula tireoide, localizada na parte frontal do pescoço, responsável pela produção de hormônios que regulam o metabolismo. As causas ainda não são totalmente claras, mas alguns fatores de risco estão associados ao seu desenvolvimento, como a exposição a radiações, histórico familiar da doença e certas mutações genéticas.

Sintomas do câncer de tireoide

Segundo o Dr. Erivelto Volpi, médico especialista em doenças da tireoide e da paratireoide, os primeiros sinais da doença incluem presença de nódulos no pescoço, alterações na voz e dificuldade para engolir. Esses indícios, porém, podem ser facilmente confundidos com outras condições.

“Muitas vezes, esses sintomas passam despercebidos ou são atribuídos a outras causas menos graves; por isso, é importante procurar um especialista ao notar qualquer alteração persistente na região do pescoço“, alerta.

O diagnóstico do câncer de tireoide é feito por exames de imagem (Imagem: Alexander Raths | Shutterstock)

Tratamento contra o câncer de tireoide

Geralmente, o diagnóstico envolve exames de imagem, como ultrassonografia, além de punções e biópsias de nódulos suspeitos. Uma vez confirmado o câncer de tireoide, o tratamento vai depender do estágio e do tipo da doença. Conforme o Dr. Erivelto Volpi, cirurgia para remover total ou parcialmente a tireoide é a abordagem mais comum e eficaz, sendo indicada, geralmente, para eliminar o tumor.

Importância do acompanhamento médico

O acompanhamento médico regular é fundamental para garantir a saúde do paciente. “O controle rigoroso após o tratamento é essencial para monitorar possíveis recidivas e ajustar o tratamento conforme necessário”, destaca o Dr. Erivelto Volpi.

Dessa maneira, o paciente consegue ter mais qualidade de vida. “Com o diagnóstico precoce e o tratamento adequado, a maioria dos pacientes consegue viver uma vida normal, com qualidade e saúde. O câncer de tireoide, apesar de seu crescimento global, continua a ter um dos melhores prognósticos entre os cânceres, especialmente quando tratado nas fases iniciais”, encerra.

Por Samyla Ramos