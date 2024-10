5 receitas veganas para o jantar

Segundo informações da Academy of Nutrition and Dietetics, uma dieta vegana bem planejada é adequada para todas as fases da vida e pode reduzir em até 30% o risco de doenças crônicas, como diabetes tipo 2 e hipertensão. Além disso, refeições livres de ingredientes e exploração animal ajudam a preservar o meio ambiente. Pensando nisso, preparamos cinco receitas veganas deliciosas para o jantar. Confira abaixo!

Lasanha de berinjela

Ingredientes

2 berinjelas

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Óleo para untar

Molho de tomate

6 tomates maduros

4 dentes de alho picados

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Óleo para refogar

1 xícara de chá de água

Molho branco

1 xícara de chá de castanhas-de-caju cruas

2 xícaras de chá de água fria

de água fria 1 pitada de noz-moscada ralada

2 colheres de sopa de amido de milho

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Água para demolho das castanhas

Modo de preparo

Lave as berinjelas, corte-as no sentido do comprimento e salpique sal. Coloque as fatias em um escorredor até pararem de soltar água. Grelhe-as em uma frigideira em fogo médio, tempere com sal, pimenta-do-reino e reserve.

Molho de tomate

Lave os tomates, corte-os e bata no liquidificador até obter um purê. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e aqueça em fogo médio. Doure o alho picado e acrescente o purê de tomate. Adicione a água, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Tampe a panela e deixe cozinhar por 5 minutos. Reserve.

Molho branco

Em um recipiente com água, deixe as castanhas de molho por 1 hora. Após, escorra e bata no liquidificador com a água fria até obter um leite. Acrescente o amido de milho e bata novamente até obter uma mistura homogênea. Coloque essa mistura em uma panela e leve ao fogo médio até engrossar. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Retire do fogo e reserve.

Montagem

Unte um refratário com óleo e cubra com molho de tomate. Alterne camadas de berinjela, molho branco e molho de tomate. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.

Dica: polvilhe com castanhas de caju trituradas e decore com manjericão.

Bolinhos de brócolis e abobrinha

Ingredientes

2 xícaras de chá de brócolis picado

1 abobrinha ralada

1/2 xícara de chá de farinha de grão-de-bico

1 colher de sopa de linhaça dourada triturada

dourada triturada 3 colheres de sopa de água

1 colher de chá de alho em pó

1/2 colher de chá de sal

2 colheres de sopa de cebolinha picada

1 colher de chá de suco de limão

Azeite de oliva para grelhar

1/2 xícara de chá de iogurte natural vegano

1 colher de chá de suco de limão

1 colher de sopa de endro fresco picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela pequena, misture a linhaça com a água. Deixe descansar até formar uma consistência gelatinosa. Depois, em uma tigela grande, misture o brócolis picado e a abobrinha ralada. Esprema a abobrinha ralada em um pano limpo para remover o excesso de água antes de adicionar.

Adicione a farinha de grão-de-bico, a linhaça, o alho em pó, o sal, a pimenta-do-reino, a cebolinha e o suco de limão aos vegetais. Misture bem até obter uma massa que seja possível modelar em bolinhos. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e adicione um pouco de azeite de oliva. Modele os bolinhos e coloque na frigideira. Em seguida, deixe-os fritar por 5 minutos de cada lado.

Em uma tigela, misture o iogurte vegano, o suco de limão, o endro, o sal e a pimenta-do-reino. Sirva os bolinhos acompanhados do molho de iogurte vegano, com folhas verdes frescas ao lado para decorar.

Ensopado de feijão com milho e pimentões

Ingredientes

2 xícaras de chá de feijão-vermelho cozido

400 g de tomates pelados picados

1 xícara de chá de milho -verde

-verde 1 pimentão vermelho picado

1 pimentão amarelo picado

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de cominho em pó

1 colher de chá de páprica defumada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 xícaras de chá de caldo de legumes

Suco de 1/2 limão

Folhas de coentro e salsinha para decorar

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola picada e refogue até ficar macia e translúcida. Adicione o alho picado e refogue por mais 2 minutos. Acrescente os pimentões vermelho e amarelo picados à panela e cozinhe até começarem a amolecer. Adicione o cominho, a páprica defumada e misture bem.

Adicione os tomates pelados picados, o milho-verde, o feijão-vermelho cozido e o caldo de legumes. Misture bem e tempere com sal e pimenta-do-reino. Deixe o ensopado ferver, depois reduza o fogo para médio-baixo e deixe cozinhar por aproximadamente 25 minutos, mexendo ocasionalmente, até os legumes estarem bem macios e o caldo engrossar. Desligue o fogo e adicione o suco de limão para dar um toque de acidez. Decore com folhas de coentro e salsinha e sirva quente.

Batata-doce recheada (Imagem: Tatjana Baibakova | Shutterstock)

Batata-doce recheada

Ingredientes

Batatas assadas

2 batatas-doces

1 colher de sopa de azeite de oliva

de azeite de oliva 1 pitada de sal

Recheio

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido

1 xícara de chá de tomates-cereja cortados em rodelas

1 colher de sopa de óleo vegetal

4 colheres de sopa de molho de tomate concentrado

1 colher de chá de sal

1 colher de sopa de cebola picada

1 colher de chá de alho picado

1/2 xícara de chá de folhas de espinafre cortadas em tiras

200 ml de água

Queijo vegano ralado a gosto

Modo de preparo

Batatas assadas

Lave as batatas-doces em água corrente, fure-as e adicione um pouco de sal. Coloque em uma forma e regue com um pouco de azeite. Leve ao forno preaquecido a 250 °C por aproximadamente 1 hora ou até ficarem macias.

Recheio

Em uma frigideira, aqueça o óleo vegetal em fogo médio e acrescente a cebola e o alho. Quando a cebola estiver levemente dourada, adicione os tomates, o grão-de-bico, o molho de tomate e o sal. Cubra com a água e deixe cozinhar em fogo baixo por aproximadamente 15 minutos ou até o líquido reduzir pela metade. Acrescente o espinafre, misture ligeiramente e desligue o fogo.

Montagem

Coloque as batatas assadas dentro de um recipiente e corte-as ao meio, sem separar. Acrescente o recheio, cubra com queijo vegano ralado e sirva.

Risoto

Ingredientes

1 1/2 l de água

1 xícara de chá de arroz arbóreo

1 xícara de chá de leite de castanha-de-caju

300 g de tomate-cereja

Folhas de um ramo de manjericão fresco

1 cebola

1 xícara de chá de vinho branco seco

2 dentes de alho picados

3 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de açúcar mascavo

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água, metade da cebola, 1 dente de alho e metade do manjericão. Deixe ferver até obter um caldo de legumes. Reserve. Em uma assadeira, coloque os tomates-cereja, 2 colheres de sopa de azeite de oliva, sal, pimenta-do-reino, o restante do manjericão e o açúcar mascavo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos, mexa a cada 10 minutos. Reserve.

Em uma panela, refogue a cebola e o alho restantes com 1 colher de sopa de azeite, até que fiquem bem dourados. Adicione o arroz arbóreo e mexa. Acrescente o vinho e misture até evaporar. Vá acrescentando o caldo de legumes aos poucos (1 concha por vez) sem parar de mexer. Faça esse processo até o arroz ficar al dente. Adicione o leite de castanha-de-caju e mexa. Desligue o fogo e acrescente os tomates e o azeite de oliva. Misture bem e Sirva em seguida.