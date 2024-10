5 receitas veganas práticas para o almoço

As receitas veganas apresentam uma infinidade de ingredientes ricos em nutrientes, como verduras e legumes, que podem ser combinados de inúmeras maneiras para criar refeições cheias de sabor e variedade. Isso mostra que é possível preparar pratos incríveis sem a necessidade de usar produtos de origem animal. Por isso, a seguir, veja como fazer 5 receitas veganas práticas para inserir no seu cardápio!

Peixinho-da-horta frito

Ingredientes

500 g de folhas de peixinho-da-horta higienizadas

Suco de 2 limões

1 dente de alho ralado

ralado Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de chá de páprica doce

4 colheres de sopa de farinha de trigo

2 colheres de sopa de fubá

1 xícara de chá de água gelada

Farinha de rosca para empanar

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o suco de limão, o alho, o sal e a pimenta-do-reino. Acrescente as folhas de peixinho e deixe de molho por aproximadamente 1 hora. Em outro recipiente, misture a farinha de trigo, o fubá, a páprica doce, o sal e a pimenta-do-reino e acrescente a água gelada. Mexa até obter uma mistura homogênea. Em um prato, coloque a farinha de rosca. Passe as folhas de peixinho na mistura de farinha de trigo e fubá e, depois, na farinha de rosca. Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e frite os peixinhos até dourarem. Retire, escorra em papel toalha e sirva a seguir.

Polenta frita

Ingredientes

3 xícaras de chá de fubá

1 cebola picada

1 dente de alho ralado

1 colher de sopa de azeite

400 ml de água fria

600 ml de água quente

1 colher de café de sal

Fubá para empanar

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a água fria com o fubá até obter uma mistura homogênea e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo baixo e refogue a cebola e o alho. Adicione o fubá, o sal e a água quente. Mexa sem parar por aproximadamente 10 minutos. Desligue o fogo, despeje a polenta em um recipiente e espalhe.

Espere esfriar um pouco e, em seguida, leve à geladeira por 30 minutos. Retire a polenta da geladeira e corte em tiras grossas e passe no fubá. Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e frite a polenta até dourar. Retire do óleo quente e transfira para um recipiente forrado com papel-toalha. Sirva a seguir.

Curry de grão-de-bico e espinafre

Ingredientes

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido

cozido 1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de curry em pó

1 colher de chá de cominho

1 colher de chá de cúrcuma

400 ml de leite de coco

1 xícara de chá de espinafre

1 tomate picado

1 colher de sopa de óleo de coco

Coentro picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o óleo de coco em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até ficar transparente. Acrescente o alho e refogue por mais 1 minuto. Coloque o curry, o cominho e a cúrcuma, misturando bem para liberar os aromas. Adicione o tomate picado e refogue até começar a desmanchar.

Acrescente o grão-de-bico e o leite de coco, misturando bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe em fogo baixo por 15 minutos para o molho engrossar e os sabores se misturarem. Acrescente o espinafre nos minutos finais e mexa até murchar. Adicione o suco de limão para um toque cítrico. Finalize com coentro fresco e sirva quente.

Tofu grelhado (Imagem: Tatjana Baibakova | Shutterstock)

Tofu grelhado

Ingredientes

500 g de tofu defumado

defumado 4 colheres de sopa de molho de soja

1 colher de sopa de melado

2 dentes de alho ralado

Suco de 1 limão

1 colher de chá de semente de gergelim

1 colher de sopa de cheiro verde picado

1 ramo de alecrim

Azeite para grelhar

Modo de preparo

Corte o tofu em fatias ou cubos, com a espessura de aproximadamente 2 centímetros. Em um recipiente, misture os ingredientes restantes, exceto o gergelim, e acrescente o tofu. Deixe de molho por aproximadamente 30 minutos. Em uma frigideira antiaderente, aqueça um pouco de azeite em fogo médio e grelhe o tofu dos dois lados. Sirva a seguir com o gergelim.

Almôndegas de lentilha

Ingredientes

2 xícaras de chá de lentilha cozida e escorrida

cozida e escorrida 1/2 xícara de chá de aveia em flocos

1 dente de alho picado

1/4 de cebola picada

1 colher de sopa de salsinha picada

1 colher de chá de cominho em pó

1 colher de chá de páprica doce

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 colheres de sopa de azeite

Azeite para untar

Molho de tomate caseiro para servir

Modo de preparo

Coloque a lentilha cozida, a aveia, o alho e a cebola em um processador de alimentos. Pulse até formar uma massa grossa e homogênea. Adicione a salsinha, o cominho, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem. Com as mãos levemente úmidas, faça bolinhas com a massa. Coloque as almôndegas em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos, virando na metade do tempo. Sirva com molho de tomate aquecido por cima.