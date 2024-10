6 receitas de brigadeiro para fugir do tradicional

O doce mais amado nas festas de aniversário foi criado pela doceira carioca Heloísa Nabuco de Oliveira, em 1946, para arrecadar fundos para a campanha presidencial do candidato Eduardo Gomes. A partir disso, o quitute conquistou o paladar dos brasileiros e se tornou marca registrada do país, adquirindo diversas versões deliciosas. Pensando nisso, selecionamos 6 receitas diferentes e irresistíveis dessa sobremesa para você experimentar. Confira!

Brigadeiro romeu e julieta

Ingredientes

1 colher de sopa de manteiga

395 g de leite condensado

2 colheres de sopa de cream cheese

4 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

1/3 de xícara de chá de chocolate branco picado

branco picado 3/4 de xícara de chá de água

120 g de goiabada cascão

1 xícara de chá de açúcar cristal

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite condensado, a manteiga, o queijo parmesão e o cream cheese e leve ao fogo médio para cozinhar, mexendo sempre, até o brigadeiro desgrudar do fundo da panela. Após, desligue o fogo, adicione o chocolate branco, misture bem e reserve. Em outra panela, coloque a água e a goiabada e leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até a goiabada derreter completamente.

Depois, cubra uma assadeira com plástico filme e disponha a goiabada. Leve ao freezer por 20 minutos. Em seguida, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco do brigadeiro reservado, abra, coloque um pedaço de goiabada dentro e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com todo o brigadeiro e finalize decorando com açúcar cristal e pedaços de goiabada. Sirva em seguida.

Pavê de biscoito com brigadeiro

Ingredientes

Brigadeiro de leite em pó

2 xícaras de chá de leite condensado

4 colheres de sopa de manteiga

1 colher de sopa de mel

1 colher de sopa de leite em pó

1 xícara de chá de creme de leite

335 g de rosquinha de chocolate

Chocolate granulado para polvilhar

Brigadeiro de chocolate

1 xícara de chá de leite condensado

1 colher de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de chocolate em pó

1/2 xícara de chá de creme de leite​

Modo de preparo

Brigadeiro de leite em pó

Em uma panela, coloque o leite condensado, a manteiga, o mel e o leite em pó e leve ao fogo médio para cozinhar, mexendo sempre, até desgrudar do fundo da panela. Após, desligue o fogo, junte o creme de leite e mexa bem. Reserve.

Brigadeiro de chocolate

Em uma panela, coloque o leite condensado, a manteiga e o chocolate em pó e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até o brigadeiro desgrudar do fundo da panela. Em seguida, desligue o fogo, coloque o creme de leite e mexa bem. Reserve.

Montagem

Em um refratário, faça uma camada de brigadeiro de leite em pó, uma de rosquinha, outra de brigadeiro de leite em pó e novamente uma de rosquinha. Cubra com o brigadeiro de chocolate, polvilhe com o chocolate granulado e leve à geladeira por 1 hora. Sirva em seguida.

Brigadeiro de café

Ingredientes

395 g de leite condensado

2 colheres de sopa de chocolate meio amargo

2 colheres de chá de café solúvel

solúvel 1 colher de sopa de manteiga

Manteiga para untar

Cacau em pó para enrolar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite condensado, o chocolate, o café solúvel e a manteiga. Misture até que todos os ingredientes estejam encorpados. Leve ao fogo médio e mexa continuamente para evitar que queime no fundo, até a mistura começar a desgrudar do fundo da panela. Transfira a massa para um prato untado com manteiga e deixe esfriar completamente. Com as mãos untadas, faça bolinhas do tamanho desejado. Passe as bolinhas no cacau em pó para dar acabamento. Sirva em seguida.

Brigadeiro de amendoim (Imagem: flanovais | Shutterstock)



Brigadeiro de amendoim

Ingredientes

3 xícaras de chá de amendoim sem casca

sem casca 395 g de leite condensado

1 colher de chá de margarina

Amendoim torrado e granulado para decorar

Modo de preparo

No liquidificador, coloque o amendoim e bata até triturar bem. Em seguida, em uma panela, coloque o leite condensado, a margarina e o amendoim e leve ao fogo médio para cozinhar, mexendo sempre, até o brigadeiro desgrudar do fundo da panela. Desligue o fogo, transfira o brigadeiro para um recipiente e deixe esfriar. Após, enrole os brigadeiros e decore com o amendoim granulado. Sirva em seguida.

Torta de cookie com brigadeiro

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de manteiga derretida

1 xícara de chá de açúcar mascavo

1/2 xícara de chá de açúcar

2 ovos

1 colher de chá de essência de baunilha

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de chá de fermento químico em pó

100 g de gotas de chocolate

Recheio

395 g de leite condensado

2 colheres de sopa de chocolate em pó

1/2 colher de sopa de manteiga

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque o açúcar mascavo, a manteiga, o açúcar, o ovo e a essência de baunilha e misture até obter uma consistência homogênea. Acrescente a farinha de trigo, o fermento em pó e as gotas de chocolate e mexa bem. Em seguida, cubra a massa com plástico-filme e leve à geladeira por 10 minutos. Reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque o leite condensado, a manteiga e o chocolate em pó e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até obter um brigadeiro mole. Reserve.

Montagem

Coloque metade da massa em uma assadeira com fundo removível, faça uma camada de brigadeiro e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 35 minutos. Sirva em seguida.

Brigadeiro de limão

Ingredientes

395 g de leite condensado

1 colher de sopa de manteiga sem sal

100 g de chocolate branco

Raspas de 1 limão

Suco de 1/2 limão

Açúcar cristal ou raspas de limão para decorar

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em banho-maria ou no micro-ondas (de 30 em 30 segundos, mexendo entre os intervalos), derreta o chocolate branco. Em uma panela de fundo grosso, coloque o leite condensado, a manteiga e o chocolate branco. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre com uma espátula para não grudar no fundo. Assim que a mistura começar a engrossar e desgrudar do fundo da panela (aproximadamente 8 a 10 minutos), adicione as raspas e o suco de limão. Continue mexendo por mais 1 minuto. Transfira para um prato untado com manteiga e deixe esfriar completamente em temperatura ambiente ou na geladeira. Unte as mãos com manteiga, enrole bolinhas e passe-as no açúcar cristal ou decore com raspas de limão. Sirva em seguida.