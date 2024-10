5 benefícios da erva arnica para saúde e como usá-la

A arnica é uma planta herbácea pertencente ao gênero Arnica, conhecida por suas flores amarelas vibrantes e seu uso tradicional na medicina popular. Originária das regiões montanhosas da Europa e da América do Norte, ela é muito valorizada por suas propriedades medicinais e diversas aplicações na saúde, como o uso em casos de contusões, inflamações e feridas.

Essa eficácia se deve à sua capacidade anti-inflamatória, que, segundo o artigo Arnica montana L. – a plant of healing: review, publicado no Journal of Pharmacy and Pharmacology, é derivada de compostos encontrados na planta, chamados “lactonas sesquiterpênicas”.

A seguir, conheça outros 5 benefícios da arnica e formas de utilizá-la!

1. Alívio de dores musculares

A arnica é amplamente conhecida por seu efeito analgésico, tornando-a uma escolha popular para o alívio de dores musculares e articulares. Quando aplicada topicamente, suas propriedades anti-inflamatórias ajudam a reduzir a dor e a rigidez, proporcionando alívio rápido em casos de contusões, distensões e lesões.

2. Acelera a cicatrização de feridas

Além de aliviar a dor, a arnica é famosa por suas propriedades cicatrizantes. Ela estimula a circulação sanguínea na área em que é aplicada, promovendo a regeneração celular e ajudando a acelerar a cicatrização de cortes, arranhões e hematomas.

Além disso, segundo o estudo “Terapias Complementares em Medicina”, realizado por especialistas do Departamento de Ciências da Saúde Ambiental do Hospital Universitário Freiburg, na Alemanha, a erva também tem um grande potencial de cicatrização de queimaduras induzidas por laser. Apesar disso, dados da pesquisa ressaltam que ainda são necessárias avaliações mais aprofundadas.

3. Combate inflamações

As propriedades anti-inflamatórias da arnica não se limitam apenas à dor muscular. Ela também é eficaz no combate a inflamações em diversas partes do corpo. O uso de compressas de arnica pode ajudar a reduzir inchaços e desconfortos causados por inflamações em articulações, como artrite e tendinite. Para isso, você pode preparar uma infusão de arnica, umedecer um pano limpo e aplicar na área afetada.

4. Melhora a circulação sanguínea

A arnica pode estimular a circulação sanguínea, o que é benéfico para a saúde geral. Uma boa circulação é fundamental para garantir que os nutrientes e oxigênio cheguem a todas as células do corpo, contribuindo para a saúde dos tecidos e órgãos. Ao massagear a pele com um óleo ou pomada de arnica, você não só se beneficia das propriedades da planta, mas também melhora a circulação na área.

A arnica pode ajudar a reduzir a coceira provocada pela picada de insetos (Imagem: Iryna Inshyna | Shutterstock)

5. Alivia a coceira causada por picadas de inseto

De acordo com dados de um estudo da Universidade de São Paulo (USP), em Ribeirão Preto, publicado na revista Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo), utilizar a arnica ajuda a aliviar a coceira causada por picadas de inseto. Os pesquisadores decidiram entender por que a planta tem esse efeito e encontraram três substâncias com atividade farmacológica que explicam o resultado: dois anti-inflamatórios e um analgésico, comprovados in vitro, diretamente em proteínas.

A pesquisa também identificou o que cada parte da planta produz e descobriu que as raízes e folhas produzem substâncias anti-inflamatórias, enquanto o analgésico está presente somente na raiz. Apesar disso, os pesquisadores não recomendam a ingestão da erva em hipótese alguma, ressaltando que, neste caso, mais revisões são indicadas.

Como usar a arnica?

A arnica pode ser utilizada de várias maneiras, dependendo do benefício desejado. As formas mais comuns incluem:

Pomadas e géis : para alívio de dores, inchaços e hematomas, aplique uma camada fina na área afetada, massageando suavemente;

: para alívio de dores, inchaços e hematomas, aplique uma camada fina na área afetada, massageando suavemente; Compressas: para inflamações, umedecer um pano com uma infusão de arnica e aplicar diretamente na área pode proporcionar alívio.

Contraindicações

Apesar dos seus benefícios, a arnica possui algumas contraindicações importantes, especialmente no uso oral e em casos específicos de sensibilidade. Alguns exemplos incluem: