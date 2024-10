6 receitas de acompanhamentos veganos para churrasco

O churrasco vegano tem se popularizado como uma opção saborosa e nutritiva, que permite às pessoas aproveitarem uma deliciosa refeição sem consumir proteína animal. Foi pensando nisso que o Chef Lucio Manosso criou um cardápio especial utilizando carnes plant-based disponíveis nas prateleiras dos mercados.

“O churrasco é uma das refeições mais populares da cultura brasileira, e a ideia é mostrar como o público flexitariano, que busca conscientemente diminuir o consumo de proteína animal, pode ter a experiência completa de um churrasco tradicional, com o mesmo sabor, suculência e formato de sempre, mas com ingredientes 100% plant-based“, explica Alessandra Mattar, engenheira alimentícia.

A seguir, veja como preparar 6 opções de acompanhamentos para um churrasco vegano!

Chimichurri (molho de ervas típico da Argentina)

Ingredientes

4 colheres de sopa de orégano seco

2 colheres de sopa de manjerona seca

1 colher de sopa de tomilho seco

1 colher de sopa de pimenta-calabresa seca em flocos

2 dentes de alho bem picados

1 maço de salsinha picada

picada 1/2 xícara de chá de vinagre de vinho tinto

1 xícara de chá de azeite

1/2 xícara de chá de água

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente com tampa, coloque os temperos secos e hidrate com a água. Deixe descansar por 30 minutos. Após, adicione os demais ingredientes e misture. Tampe e deixe descansar por 24 horas. Sirva em seguida.

Dica: para um choripan clássico, corte uma baguete ou um pão francês ao meio, no sentido do comprimento. Passe um pouco de chimichurri nas metades e leve para a grelha somente para selar. Monte o sanduíche com a linguiça vegana grelhada e o molho de chimichurri.

Farofa de cebola caramelizada

Ingredientes

2 colheres de sopa de margarina vegetal

1 colher de sopa de azeite

2 cebolas descascadas e cortadas em fatias finas

2 colheres de sopa de molho de soja

1 colher de sopa de açúcar

1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras finas

1 xícara de chá de farinha de mandioca torrada

1 colher de chá de orégano seco

1/2 colher de chá de cominho em pó

1/2 maço de cheiro-verde picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira grande, coloque metade da margarina e o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Reduza o fogo, adicione a cebola e doure. Junte o pimentão e refogue por 5 minutos. Acrescente o molho de soja, o açúcar, os temperos, o restante da margarina e a farinha e refogue por mais 3 minutos. Desligue o fogo e tempere com sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde. Sirva em seguida.

Dica: sirva com linguiça à base de proteína vegetal.

Pão de alho

Ingredientes

300 g de floretes de couve-flor cozidos

cozidos 1/4 de xícara de chá de azeite

Suco de 1/2 limão

3 dentes de alho descascados e amassados

1 colher de sopa de polvilho azedo

4 colheres de sopa de água

Pão francês cortado em rodelas, sal e orégano a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os floretes de couve-flor, o azeite, o suco de limão, o alho, o polvilho azedo e o sal e bata até obter um creme. Sem parar de bater, aos poucos, adicione a água e bata para incorporar. Após, disponha os pães em uma assadeira untada com azeite e recheie com o creme. Polvilhe com orégano e leve ao forno preaquecido a 200°C por 15 minutos. Sirva em seguida.

Maionese verde vegana (Imagem: nblx | Shutterstock)

Maionese verde vegana

Ingredientes

1 dente de alho descascado e amassado

1 colher de sopa de mostarda

Suco de 1/2 limão

1/2 xícara de chá de leite de castanha-de-caju

250 ml de óleo de canola

1/2 maço de cheiro-verde

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o alho, a mostarda, o suco de limão e o leite de castanhas e bata em velocidade baixa. Sem parar de bater, aos poucos, adicione o óleo de canola até obter consistência de maionese. Junte o cheiro-verde, o sal e a pimenta-do-reino e bata ligeiramente. Sirva em seguida.

Dica: sirva a maionese com hambúrguer sabor picanha à base de proteína vegetal.

Salada de repolho americana (coleslaw)

Ingredientes

1/2 repolho higienizado e cortado em tiras finas

1 cenoura descascada e ralada

1/2 xícara de chá de uvas-passas sem caroço

sem caroço 1/2 xícara de chá de maionese vegana

4 colheres de sopa de vinagre de maçã

1 colher de sopa mostarda dijon

1 colher de sopa de açúcar

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o repolho e escalde por 30 segundos. Após, lave o repolho em água corrente, escorra e disponha em um recipiente. Acrescente os demais ingredientes e mexa para incorporar. Leve à geladeira até o momento de servir.

Dica: esta salada fica mais gostosa se preparada no dia anterior.

Vinagrete de banana

Ingredientes

2 bananas-da-terra descascadas e picadas

descascadas e picadas 1/2 cebola-roxa descascada e picada

2 colheres de sopa de pimenta dedo-de-moça

Suco de 1 limão

Sal, azeite e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as bananas-da-terra e regue com o suco de limão. Adicione os demais ingredientes e mexa para incorporar. Leve à geladeira até o momento de servir.

Por Fernanda Valente e Redação EdiCase