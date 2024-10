5 dicas para comprar roupas de maneira sustentável

As escolhas de moda têm um grande impacto no planeta. Conforme a Associação Brasileira da Indústria Têxtil (Abit), a indústria de confecção gera cerca de 175 mil toneladas de resíduos têxteis por ano no Brasil. Enquanto muitos correm atrás das últimas tendências, o verdadeiro luxo está em fazer escolhas conscientes, que respeitam o meio ambiente e promovem um consumo responsável.

Se você quer transformar sua relação com a moda e ainda manter seu estilo em alta, Mirele Grey, fundadora da Herdei o Look, plataforma de second hand de luxo infantil, traz dicas práticas para ajudar nessa mudança. Confira!

1. Escolha a moda circular e prolongue a vida das peças

A moda circular é uma excelente forma de reduzir o impacto ambiental sem perder o estilo. A reutilização de roupas de qualidade é uma prática que gera menos desperdício e incentiva um ciclo mais sustentável.

“Nas plataformas second hand, cada peça é cuidadosamente selecionada para garantir não só exclusividade, mas também durabilidade”, explica Mirele Grey. Ao optar por roupas de segunda mão, especialmente de alto luxo, você adquire peças de marcas conceituadas por preços mais acessíveis, enquanto contribui para a sustentabilidade.

2. Priorize qualidade, não quantidade

Vivemos em uma era de excesso, em que as vitrines mudam a cada semana, mas nem tudo o que compramos permanece relevante por muito tempo. Mirele Grey acredita que o segredo está em adquirir menos, mas com mais critério.

“O ideal é investir em peças de alta qualidade, que possam ser usadas por muitos anos e nunca saem de moda. Assim, você não apenas economiza a longo prazo, mas também diminui o volume de peças descartadas”, destaca. Focar em itens duráveis e atemporais é uma forma de garantir que seu guarda-roupa seja um verdadeiro investimento.

3. Repense o impacto ambiental de cada compra

Antes de comprar uma nova peça, vale a pena refletir sobre o impacto que ela terá no meio ambiente. A produção de roupas, especialmente na moda rápida, exige grandes quantidades de água e energia, além de gerar poluição.

“Cada vez que você opta por uma peça second hand, você está ajudando a reduzir a necessidade de produzir novas roupas, e isso tem um efeito direto na preservação dos recursos naturais”, reforça Mirele Grey. Pequenas mudanças nas suas decisões de compra podem ter um impacto significativo no planeta.

É possível comprar peças de qualidade com preço acessível (Imagem: New Africa | ShutterStock)

4. Explore o mercado de revenda de luxo

O mercado de revenda de roupas de luxo está crescendo, e por uma boa razão. Ele oferece a oportunidade de acessar peças exclusivas, de alta qualidade, a preços mais acessíveis, tudo isso sem contribuir para o consumo desenfreado.

“A revenda de peças de luxo infantil, por exemplo, é uma alternativa sustentável e elegante. Além de oferecer roupas de marcas renomadas, o second hand promove uma moda mais ética, que leva em consideração o ciclo de vida das roupas”, explica Mirele Grey. Esse movimento permite que você construa um guarda-roupa sofisticado e consciente ao mesmo tempo.

5. Incentive um ciclo de consumo mais responsável

Parte da moda sustentável é entender o valor da troca e da revenda. Ao vender ou doar suas roupas que não são mais usadas, você incentiva a reutilização e diminui o desperdício.

“Geralmente, as lojas second hand ou brechós de luxo não tem o foco de apenas vender, mas promover um ciclo de consumo mais consciente, em que cada peça tem sua vida útil maximizada”, comenta Mirele Grey. Repensar o que você faz com as roupas que não usa mais é tão importante quanto escolher o que comprar.

Um caminho para estilo e consciência ambiental

A prática contribui para a diminuição do desperdício e fortalece o mercado de segunda mão, incentivando um consumo mais responsável. Adotar hábitos de moda sustentável não só mantém seu estilo em alta, mas também faz parte de um movimento global de preservação.

Repensar suas escolhas de consumo é uma forma de garantir que você esteja na moda e, ao mesmo tempo, ajude a construir um futuro mais consciente e responsável para o planeta.

Por Amanda Ivanov