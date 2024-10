8 semelhanças entre o cachorro e o lobo

Os cachorros e os lobos pertencem à mesma família, a dos canídeos, e, apesar das grandes diferenças comportamentais e físicas, têm muitas semelhanças genéticas e biológicas. De acordo com um estudo da Universidade de Tóquio, o lobo-japonês, uma subespécie do lobo cinzento já extinta, e o cachorro doméstico compartilham 98% do DNA. Esses animais, que em algum momento evoluíram em caminhos diferentes, ainda preservam características em comum que os tornam parentes próximos.

Abaixo, confira algumas semelhanças entre o cachorro e o lobo!

1. Estrutura social em grupos

Tanto os lobos quanto os cachorros mantêm a tendência de viver e se organizar em grupos. Os lobos formam alcateias lideradas por um casal alfa, que comanda o grupo e garante sua sobrevivência. Já os cachorros, mesmo domesticados, mantêm esse instinto social e preferem viver em grupos ou com seus tutores. A interação social é essencial para ambos os animais, que necessitam dessa convivência para o bem-estar físico e mental.

2. Comunicação por meio de uivos e latidos

Os lobos são conhecidos por seus uivos, usados principalmente para se comunicar à distância e coordenar suas ações com o resto da alcateia. Enquanto os cachorros tendem a latir mais, eles também podem uivar, principalmente em situações de solidão ou quando querem chamar a atenção de outros cães ou de seus tutores.

3. Instinto de caça

Embora os cachorros domesticados não precisem mais caçar para sobreviver, o instinto de caça permanece presente em muitas raças, especialmente em cães de caça e pastoreio. Esse instinto é uma herança direta dos lobos, que são predadores altamente habilidosos. Ambos perseguem presas de forma coordenada, utilizando técnicas semelhantes de emboscada e ataque.

4. Estrutura física semelhante

Anatomicamente, lobos e cachorros têm estruturas corporais parecidas. Ambos possuem quatro patas ágeis, mandíbulas fortes e dentes afiados, projetados para cortar carne. As semelhanças são mais evidentes em raças de cães que mantêm características mais selvagens, como o husky siberiano, que se assemelha fisicamente a um lobo.

Tanto o cachorro quanto o lobo utiliza os movimentos da cauda e das orelhas para se comunicar com outros membros do grupo (Imagem: Shutterstock)

5. Linguagem corporal

A maneira como cachorros e lobos usam a linguagem corporal para se comunicar com outros membros do grupo é muito parecida. Ambos utilizam movimentos da cauda, orelhas e expressões faciais para indicar seu estado emocional, como submissão, agressividade ou curiosidade. Por exemplo, a postura de submissão, com orelhas abaixadas e cauda entre as pernas, é comum nos dois animais.

6. Hierarquia social

Os lobos vivem em um sistema hierárquico, em que o alfa tem o controle do grupo. De forma semelhante, os cachorros, mesmo no ambiente doméstico, podem demonstrar um comportamento hierárquico, em que reconhecem um líder entre os tutores ou outros animais. Isso é uma forma de garantir a ordem dentro da matilha.

7. Instinto protetor

Tanto lobos quanto cachorros têm um forte instinto de proteção, seja em relação ao seu território, filhotes ou membros da matilha. Os lobos protegem ferozmente sua área de caça e a segurança de seus companheiros, enquanto os cachorros desenvolvem um comportamento protetor em relação aos tutores, defendendo suas casas e pessoas próximas.

8. Necessidade de atividade física

Ambos os animais têm uma alta necessidade de se movimentar. Lobos caçam em grandes áreas, necessitando de resistência e força para percorrer longas distâncias. Da mesma forma, muitas raças de cachorros, especialmente aquelas com forte instinto de caça, precisam de exercícios diários para manter a saúde física e mental. A falta de atividades pode levar a comportamentos destrutivos em ambos os casos.