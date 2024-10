4 dicas para aliviar os sintomas da menopausa

A menopausa é uma fase natural da vida de toda mulher, mas, muitas vezes, traz consigo desafios físicos e emocionais. Embora os sintomas mais conhecidos, como ondas de calor e alterações de humor, sejam amplamente discutidos, há práticas simples que podem ajudar a tornar essa transição mais tranquila.

De acordo com Jéssica Vanderlan, enfermeira da NAMU, plataforma de saúde e bem-estar, a menopausa não precisa ser uma fase difícil. “Com algumas mudanças de hábitos, as mulheres podem vivenciar esse período de maneira mais equilibrada”, pontua.

Pensando nisso, a especialista lista 4 dicas para viver o momento com maior tranquilidade.

1. Fitoterapia com ervas adaptógenas

Ervas adaptógenas, como a ashwagandha e a rhodiola, têm ganhado destaque na promoção do bem-estar durante a menopausa. Essas plantas ajudam a regular o estresse e a equilibrar os hormônios femininos. “As substâncias adaptógenas ajudam o organismo a lidar com o estresse, normalizando o nível de cortisol, o famoso hormônio do estresse. Essa regulação pode reduzir as ondas de calor e melhorar a qualidade do sono”, explica Jéssica Vanderlan.

Lojas especializadas em produtos naturais, farmácias de manipulação e algumas lojas online que oferecem suplementos naturais costumam vender essas ervas. “Produtos como cápsulas e extratos de ashwagandha e rhodiola são amplamente disponíveis. É importante se certificar de buscar fornecedores confiáveis e, se possível, optar por versões orgânicas e com certificação de qualidade”, ressalta.

2. Óleos essenciais

Óleos essenciais, como os de lavanda, sálvia e hortelã-pimenta, possuem propriedades terapêuticas que podem ser extremamente benéficas durante a menopausa. O óleo de lavanda, por exemplo, é amplamente utilizado para reduzir o estresse e melhorar o sono. Já a sálvia tem propriedades reguladoras que ajudam a estabilizar os hormônios femininos, especialmente em períodos de mudanças hormonais significativas.

“O uso de óleos essenciais pode ser um excelente complemento para aliviar sintomas físicos e emocionais, como a ansiedade e as ondas de calor”, afirma o especialista. Segundo ela, “o óleo de hortelã-pimenta, por exemplo, é refrescante e pode ser aplicado na nuca ou nos pulsos durante um episódio de calor intenso, proporcionando alívio quase imediato. O óleo de gerânio, por sua vez, ajuda a equilibrar os hormônios e pode ser útil no controle das variações de humor e do estresse emocional”, completa.

As propriedades medicinais do chá de camomila beneficiam a saúde geral do corpo (Imagem: Anna Zefirova | Shutterstock)

3. Chá de camomila

O chá de camomila é uma das infusões mais conhecidas por suas propriedades calmantes e anti-inflamatórias, sendo um grande aliado para mulheres na menopausa. “Beber uma xícara de chá de camomila antes de dormir pode ajudar a reduzir a ansiedade e melhorar a qualidade do sono, aspectos frequentemente comprometidos durante a menopausa”, comenta Jéssica Vanderlan.

Além de auxiliar no relaxamento, o chá de camomila contém antioxidantes que ajudam a reduzir inflamações no corpo, o que pode aliviar inchaços e desconfortos abdominais, comuns durante esse período. “A camomila também tem sido associada à redução da pressão arterial e ao combate à insônia, o que a torna uma opção completa para o bem-estar geral”, ressalta a especialista.

4. Suplementação com vitamina E

A vitamina E é conhecida por suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, sendo amplamente utilizada para aliviar a secura vaginal, um dos sintomas mais comuns da menopausa. “A vitamina E pode ser aplicada topicamente ou ingerida como suplemento, ajudando a melhorar a hidratação vaginal e a reduzir o desconforto nas relações sexuais”, esclarece Jéssica Vanderlan.

De acordo com a enfermeira, além dos benefícios para a saúde íntima, a vitamina E também ajuda a combater os radicais livres, prevenindo o envelhecimento precoce da pele. “Ela também é uma aliada no combate às ondas de calor, contribuindo para uma melhor qualidade de vida durante a menopausa”, explica.

A vitamina E é abundante em alimentos como amêndoas, avelãs, sementes de girassol, abacate, espinafre e brócolis. Óleos vegetais, como óleo de gérmen de trigo e óleo de girassol, também são ricos nessa vitamina.

Por Isabela Rodrigues