4 características do cachorro da raça pequinês 

Originário da China, o pequinês é uma raça antiga, com uma história rica que remonta a mais de dois mil anos. Reverenciado pela realeza chinesa, ele era considerado um símbolo de nobreza, sendo tratado como um membro da família imperial.

Somente em meados do século 19, durante a invasão do Palácio de Verão em Pequim, a raça foi levada para o Ocidente, onde se popularizou, especialmente na Inglaterra. De acordo com a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), o pequinês pertence ao grupo de cães de companhia e é conhecido por sua personalidade marcante e aparência diferente.

Abaixo, confira 4 características interessantes do cachorro da raça pequinês!

1. Aspectos físicos

O pequinês tem uma aparência inconfundível, que lembra um pequeno leão, com uma juba característica ao redor do pescoço. Conforme a CBKC, é um cachorro de porte pequeno, pesando cerca de 5 kg – sendo considerado um dos menores cachorros do mundo –, mas surpreendentemente robusto para o seu tamanho.

O corpo desse cachorro é pequeno e musculoso, com uma cabeça larga, olhos grandes e escuros, e um focinho curto. Suas orelhas são em formato de coração e ficam próximas à cabeça, emolduradas por franjas longas. A cauda, por sua vez, é alta e curvada sobre o corpo. Ele tem pelagem longa e elegante, com cores variadas.

2. Temperamento e personalidade

O pequinês é um cachorro corajoso e leal, características que refletem sua origem nobre. Ele é conhecido por ser independente, mas também muito apegado ao seu tutor, formando laços profundos e duradouros. Além disso, devido ao seu tamanho, é um bom companheiro para pessoas que moram em apartamentos e casas sem quintal.

Apesar de sua natureza afetuosa, pode ser reservado com estranhos. Seu temperamento é equilibrado: ele não é excessivamente tímido nem agressivo, mas age com calma e confiança. Ademais, é um animal mais tranquilo, não gostando tanto de brincadeiras.

O cuidado com a alimentação do pequinês é essencial para garantir a sua saúde (Imagem: New Africa | Shutterstock)

3. Cuidados com alimentação e saúde

Por ser uma raça de pequeno porte, o pequinês não necessita de grandes quantidades de ração, mas é importante oferecer uma dieta balanceada e adequada para manter sua saúde em dia. Além disso, a raça pode ser propensa a problemas respiratórios devido à sua anatomia braquicefálica (focinho curto), além de predisposição a problemas oculares e de coluna. Por isso, é essencial realizar visitas regulares ao veterinário para monitorar sua saúde.

4. Educação e socialização

Embora seja um cão inteligente, o pequinês pode ser um pouco teimoso, o que requer paciência e consistência durante o treinamento. Por isso, começar a educação desde filhote é fundamental para garantir que ele aprenda comandos básicos e se socialize adequadamente. Além disso, ele responde melhor a métodos de treinamento positivos, baseados em recompensas, já que pressões excessivas podem levá-lo a se retrair.