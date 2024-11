10 alimentos que estimulam a concentração para os estudos

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 será aplicado em 3 e 10 de novembro em todo o país. A edição deste ano tem mais de 5 milhões de candidatos inscritos, maior número desde 2020. A rotina de preparação para os dois dias de prova, muitas vezes, implica exaustão, e uma forma de aumentar a efetividade dos estudos, segundo a coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera de São José, Dra. Waleska Nishida, é manter uma alimentação equilibrada.

“Existem alguns alimentos que, devido aos seus nutrientes, ajudam a melhorar a memória, a concentração e a disposição, favorecendo os estudos”, destaca a especialista, que elenca a seguir 10 sugestões para esse fim. Confira!

1. Peixes (salmão, sardinha, atum)

Ricos em ômega 3, são essenciais para a saúde do cérebro, ajudando na memória, na concentração e na capacidade de aprendizado. O óleo de peixe também combate inflamações e o estresse oxidativo no cérebro.

2. Ovos

A gema do ovo contém colina, um nutriente importante para a função cerebral e a formação de neurotransmissores ligados à memória e ao foco. O consumo regular de ovos pode ajudar a melhorar o desempenho cognitivo.

3. Abacate

Rico em gorduras saudáveis (como o ácido oleico), o abacate promove uma boa circulação sanguínea e, consequentemente, melhora o fluxo de sangue para o cérebro, o que auxilia na concentração e no funcionamento mental.

4. Frutas vermelhas (morango, mirtilo, amora)

As frutas vermelhas são ricas em antioxidantes, especialmente flavonoides. Estes ajudam a proteger o cérebro do envelhecimento precoce e melhoram a comunicação entre os neurônios, favorecendo a memória e o foco.

5. Nozes e amêndoas

As nozes são ricas em vitamina E e ômega 3, ajudando a manter o cérebro saudável e melhorando a função cognitiva. As amêndoas também são fontes de magnésio, que desempenha um papel fundamental no funcionamento do cérebro.

O chá verde melhora a função cerebral e promove o relaxamento e a concentração (Imagem: Grafvision | Shutterstock)

6. Chá verde

Rico em L-teanina e antioxidantes, o chá verde melhora a função cerebral, promove o relaxamento e a concentração. A cafeína presente em pequenas quantidades também ajuda a manter o foco sem causar ansiedade.

7. Espinafre

Fonte de ferro, o espinafre auxilia no aumento dos níveis de oxigênio no cérebro, o que melhora o foco e o desempenho mental. Ele também contém luteína e outros antioxidantes importantes para a saúde cognitiva.

8. Aveia

A aveia é rica em fibras e carboidratos complexos. Estes fornecem energia de forma gradual, ajudando a manter a glicose estável no sangue e, consequentemente, a concentração durante longos períodos de estudo.

9. Chocolate amargo

Rico em antioxidantes e flavonoides, o chocolate amargo estimula o fluxo sanguíneo no cérebro e melhora a atenção. Além disso, a cafeína presente em pequenas quantidades contribui para o estado de alerta e foco.

10. Banana

A banana é uma boa fonte de potássio e vitamina B6, essenciais para a produção de neurotransmissores como a serotonina e a dopamina. Estas, por sua vez, são responsáveis por regular o humor, a memória e a capacidade de concentração.

Por Camila Souza Crepaldi