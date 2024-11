11 atrações imperdíveis do parque EPCOT na Disney

Segundo parque temático do Walt Disney World Resort, o EPCOT foi inaugurado em 1982, inspirado no desejo de Walt Disney de construir uma cidade futurista planejada e sustentável – tanto que seu nome é um acrônimo de “Comunidade Protótipo Experimental do Amanhã”. O parque manteve a essência desse conceito, combinando ciência, tecnologia e diferentes culturas.

O EPCOT é dividido em quatro áreas. Junto à entrada, está o World Celebration, com a icônica atração Spaceship Earth, símbolo do parque. O World Nature exalta as belezas naturais do planeta, enquanto o World Discovery tem atrações tecnológicas com um toque de exploração espacial.

Em torno do lago, o World Showcase abriga 11 pavilhões que representam países ao redor do mundo (México, Noruega, China, Alemanha, Itália, Estados Unidos, Japão, Marrocos, França, Reino Unido e Canadá), com réplicas perfeitas de monumentos históricos, reprodução de estilos arquitetônicos tradicionais, lojas de produtos típicos e uma rica gastronomia autêntica.

Abaixo, confira outras atrações imperdíveis no EPCOT!

1. Frozen Ever After (World Showcase)

Passeio de barco pela congelada Arendelle com os personagens de “Frozen”, embalado pelas músicas favoritas do filme, no pavilhão da Noruega.

2. Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind (World Discovery)

Inspirada nas aventuras de “Guardiões da Galáxia”, é a primeira montanha-russa da Disney com lançamento reverso e uma das maiores montanhas-russas cobertas do mundo, ao som de uma trilha sonora icônica que deixa a experiência ainda mais divertida.

3. Mission: SPACE (World Discovery)

Simulador de uma missão espacial para Marte com duas versões – uma mais leve e outra mais intensa, que representa a força G de um lançamento de foguete.

4. Soarin’ Around the World (World Nature)

Uma cúpula de projeção digital em IMAX de 180º e 24 metros que mostra imagens aéreas espetaculares e um veículo que simula uma asa-delta dão a sensação de um voo real sobre as mais belas paisagens do mundo.

5. Remy’s Ratatouille Adventure (World Showcase)

Uma experiência 4D do ponto de vista de um rato que acompanha o chef Remy, de “Ratatouille”, em suas aventuras culinárias, no pavilhão da França.

No World Nature é possível brincar em instalações interativas do filme ‘Moana – Um mar de aventuras’ (Imagem: HT99 | Shutterstock)

6. Journey of Water, inspired by Moana (World Nature)

Trilha ao ar livre onde você pode brincar com a água em diferentes instalações interativas, inspirada em “Moana – Um Mar de Aventuras”.

7. Luminous: The Symphony of Us

Espetáculo noturno com fogos de artifício, jatos d’água, músicas e luzes sobre a World Showcase Lagoon.

8. EPCOT International Festival of the Arts

Evento que celebra todas as formas de artes, como música, pintura e teatro, geralmente entre janeiro e fevereiro.

9. EPCOT International Flower & Garden Festival

Durante a primavera, tem jardins coloridos, esculturas vivas, shows e gastronomia criativa.

10. EPCOT International Food & Wine Festival

Uma celebração da gastronomia mundial com comidas e bebidas especiais inspiradas em diferentes culinárias, vendidas em quiosques por todo o parque, no segundo semestre do ano.

11. EPCOT International Festival of the Holidays

Decorações, canções e sabores festivos mostram as tradições de fim de ano ao redor do mundo, entre novembro e dezembro.

Por Patrícia Chemin – revista Qual Viagem