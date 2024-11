6 receitas da culinária italiana para fazer em casa

A culinária italiana é uma das mais celebradas e apreciadas em todo o mundo, incluindo no Brasil. Conhecida por sua riqueza de aromas, sabores e ingredientes frescos, ela vai muito além das tradicionais massas e pizzas. Com influências regionais e um forte vínculo com ingredientes locais, a gastronomia italiana encanta pela autenticidade e pelo cuidado na preparação de cada prato.

Por isso, aprenda a preparar 6 receitas da culinária italiana em casa!

Ossobuco ao molho de tomate

Ingredientes

2 colheres de sopa de azeite

1 kg de ossobuco cortado

2 cebolas picadas

1 talo de salsão picado

1 talo de alho-poró picado

1 cenoura picada

400 ml de vinho tinto seco

Sal a gosto

1 kg de tomate maduro, sem pele e sem sementes picado

2 xícaras de chá de caldo de carne

Raspas de 1/2 limão

1 dente de alho picado

1/2 pimenta-dedo-de-moça sem sementes

1/2 xícara de chá de cheiro-verde picado

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo. Adicione os pedaços de ossobuco e frite até dourar. Retire da panela e reserve. Na mesma panela, refogue a cebola, o alho, o salsão, o alho-poró e a cenoura. Devolva o ossobuco à panela, regue com o vinho e tempere com o sal. Acrescente o caldo de carne, tampe a panela e cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 60 minutos. Após, acrescente os tomates picados em cubos e cozinhe até que a carne fique macia. Acrescente as raspas de limão, a pimenta-dedo-de-moça e o cheiro-verde e misture. Retire do fogo e sirva em seguida.

Pizza italiana

Ingredientes

1 xícara de chá de leite

1 ovo

1 colher de sopa de margarina

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de chá de fermento em pó

2 tomates sem pele e sem semente picados

150 g de muçarela fatiada

fatiada Sal, orégano, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, bata o leite, o ovo, a margarina, a farinha de trigo, o fermento e o sal. Coloque a mistura em uma forma de 30 cm de diâmetro e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos ou até começar a dourar. Retire a pizza do forno, distribua o tomate e tempere com o orégano, o sal, a pimenta-do-reino e o azeite a gosto. Cubra a massa com a muçarela e leve ao forno novamente até que o queijo derreta. Sirva em seguida.

Salada Caprese

Ingredientes

3 tomates italianos

200 g de muçarela de búfala cortada em fatias

Folhas frescas de manjericão

Azeite, sal, pimenta-do-reino moída e vinagre balsâmico a gosto

Vinagre balsâmico

Modo de preparo

Lave os tomates e corte-os em rodelas finas. Em uma saladeira, intercale as rodelas de tomate com a muçarela de búfala. Coloque uma folha de manjericão sobre cada fatia de queijo. Regue com azeite de oliva e tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione um fio de vinagre balsâmico para dar um toque extra de sabor. Sirva em seguida.

Nhoque ao sugo (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock)

Nhoque ao sugo

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de batata em flocos

em flocos 2 xícaras de chá de água morna

1 xícara de chá de farinha de trigo

2 gemas

Molho

520 g de polpa de tomate

1 xícara de chá de caldo de galinha sem gordura

2 colheres de sopa de óleo de soja

1 cebola picada

1 pitada de açúcar

Queijo parmesão para polvilhar

Modo de preparo

Massa

Leve ao fogo uma panela grande com água e sal para ferver. Em um recipiente, misture bem a batata em flocos com a água morna. Junte a farinha e as gemas e misture até obter uma massa homogênea. Coloque a mistura no saco de confeitar e modele os nhoques na água fervente. Retire com uma escumadeira aqueles que subirem à superfície, escorra e reserve.

Molho

Em uma panela, frite a cebola no óleo até começar a dourar. Acrescente a polpa de tomate, o açúcar e o caldo de galinha. Deixe ferver e reserve.

Montagem

Coloque o nhoque em uma travessa e cubra com o molho e o queijo parmesão ralado. Sirva em seguida.

Carpaccio

Ingredientes

200 g de carne fatiada finamente (carpaccio)

1 maço de agrião

200 g de queijo parmesão cortado em lascas

50 g de alcaparra

Azeite a gosto

Molho

6 colheres de sopa de mostarda

2 colheres de sobremesa de alho picado

2 pitadas de pimenta-do-reino moída

3 pitadas de sal

2 colheres de sobremesa de orégano

1 colher de sobremesa de molho inglês

1 colher de sobremesa de vinagre branco

4 colheres de sopa de azeite extravirgem

Modo de preparo

Forre um prato com o agrião e cubra com camadas de carne.

Molho

Em um recipiente, misture todos os ingredientes do molho até obter uma mistura homogênea. Regue a carne com o molho e acrescente as lascas de parmesão. Finalize com as alcaparras e regue o prato com azeite. Sirva em seguida.

Tiramisu

Ingredientes

3 gemas de ovo

100 g de açúcar

250 g de mascarpone

1 colher de chá de extrato de baunilha

200 ml de café coado

200 ml de creme de leite

200 g de biscoitos tipo champanhe

2 colheres de sopa de licor de café

Cacau em pó para polvilhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o café e misture com o licor. Reserve. Em uma tigela, bata as gemas com o açúcar até obter um creme claro e espesso. Adicione o mascarpone e o extrato de baunilha, misturando delicadamente até obter um creme homogêneo. Em outra tigela, bata o creme de leite fresco até atingir picos firmes e, em seguida, incorpore-o delicadamente à mistura de mascarpone.

Mergulhe rapidamente os biscoitos no café frio e coloque-os no fundo de uma travessa, fazendo uma camada. Espalhe metade do creme de mascarpone sobre os biscoitos. Coloque mais uma camada de biscoitos embebidos no café sobre o creme e cubra com o restante do creme de mascarpone. Leve à geladeira por aproximadamente 4 horas. Antes de servir, polvilhe cacau em pó por cima.