Veja a importância do fio dental para a saúde da boca

Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde realizada em 2019 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), somente 63% da população usa pasta, escova e fio dental todos os dias. Todavia, muitos problemas bucais surgem justamente por descuido com essas pequenas ações diárias.

Escovar os dentes após as refeições é importante, mas para que a limpeza seja completa é preciso utilizar, além da escova e da pasta, o fio dental diariamente. Isso porque ele pode chegar aonde a escova não alcança e permite a ação do flúor do creme dental de maneira mais eficaz.

“O fio dental deve ser utilizado duas vezes ao dia, sempre antes da escovação, porque ele remove sujeiras e resíduos que se acumulam entre os dentes e sulcos gengivais e que podem gerar inflamação e infecções. Como a limpeza com o fio ‘espalha’ as sujidades pela boca, é necessário escovar em seguida para eliminar tudo”, explica Barbara Garcia Haensch, dentista e diretora técnica do Centro Odontológico São Lourenço, em Curitiba.

Perigos das infecções bucais

Barbara Garcia Haensch explica que não usar o fio dental diariamente gera um biofilme bacteriano, também conhecido como placa bacteriana, que é uma camada invisível formada pela proliferação de bactérias.

“Isso é meio caminho andado para o mau hálito, cárie (quando as camadas de dente se deterioram e forma lesões), gengivite (inflamação da gengiva) e até doença periodontal (inflamação que chega ao osso), que pode levar à perda de dentes e comprometer outras partes do corpo”, complementa a dentista.

As infecções iniciadas na boca se espalham por outras partes do corpo por meio da corrente sanguínea e, em situações mais extremas, levam o paciente a uma sepse (infecção generalizada). Em casos mais graves, o resultado pode ser, até mesmo, a morte.

“Palito de dente e outros objetos improvisados — como fio de cabelo, papel e as unhas — nunca devem ser usados para remover restos de alimentos, pois não são devidamente esterilizados, machucam a gengiva e geram infecções”, ressalta Barbara Garcia Haensch.

Cuidados redobrados

Em gestantes, a periodontite pode ter implicações graves, pois aumenta o risco de parto prematuro, pré-eclâmpsia e nascimento de bebês com baixo peso. Também, pessoas com doenças crônicas — como diabetes e hipertensão — devem redobrar os cuidados com a higiene bucal, pois inflamações na boca agravam essas condições.

“A boca é a porta de entrada para várias bactérias que podem afetar o organismo. Por isso a importância de visitar o dentista a cada seis meses e manter uma rotina de higiene bucal completa. À noite é quando essa rotina deve ser ainda mais caprichada”, reforça Barbara Garcia Haensch.

Quem usa aparelho ortodôntico também deve adotar o fio dental para evitar acúmulo de resíduos e proteger os dentes (Imagem: InesBazdar | Shutterstock)

Fio dental para quem usa aparelho

Barbara Garcia Haensch recomenda o uso do fio dental para todas as pessoas, inclusive quem usa aparelhos ortodônticos. A sugestão é utilizar um fio dental que tenha uma extremidade rígida que possa enfiar sob o fio principal do aparelho e um componente esponjoso que deslize facilmente entre os dentes.

Sangramento na gengiva

O sangramento na gengiva pode significar muitas coisas, desde um machucadinho em virtude de fazer muita força ao passar o fio dental ou sinal de uma gengivite ou periodontite. Entretanto, ao notar esse sintoma todas as vezes em que usar o fio dental, a recomendação é procurar um dentista o quanto antes para entender o que está acontecendo.

Usando o fio dental corretamente

Para aqueles que têm dúvidas sobre a melhor forma de usar o fio dental, a dentista lista algumas dicas. Confira!

A limpeza deve começar pelos dentes de trás, de um lado para o outro, superiores e inferiores, seguindo a ordem dos dentes até terminar a limpeza na parte frontal do sorriso; O fio dental deve ser passado suavemente entre os dentes, entrando na gengiva para limpar a região interdental e penetrando cuidadosamente no sulco gengival, espaço entre a gengiva e o dente; É importante fazer movimentos suaves para frente e para trás e de baixo para cima, com o objetivo de passar o fio dental por toda a lateral do dente; Lembre-se que o fio dental deve ser utilizado em todos os dentes, usando sempre um pedaço limpo em cada área.

Por Marlise Groth