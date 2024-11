Veja qual é o dia certo para montar a árvore de Natal

O clima de Natal está no ar, trazendo consigo um charme especial que transforma a paisagem urbana. Casas e comércios começam a se vestir de vermelho, branco e dourado, refletindo a alegria e o espírito festivo da época. Para muitos, a montagem da árvore já é uma realidade, iluminando salas e vitrines com luzes piscantes e enfeites variados. Outros preferem esperar um pouco mais, aguardando a proximidade do dia 25 de dezembro para dar início às celebrações.

Todavia, qual é a data certa para montar a árvore de Natal e celebrar o nascimento de Jesus Cristo? O coordenador de Pastoral do Colégio Marista Paranaense, Jean Marcos Gregol Gwiazdecki, explica que a Igreja Católica organiza seu calendário de celebrações em um ciclo anual, chamado ano litúrgico. Esse ciclo começa no primeiro domingo do Advento e se divide em períodos específicos, como o Advento, o Natal, a Quaresma, a Páscoa e o Tempo Comum.

“O Advento – palavra que vem do latim adventus, significando ‘chegada’ ou ‘vinda’ – é muito mais que um tempo de ‘espera ansiosa’, é um tempo de preparação ativa, tanto em nossos ambientes (casa, trabalho, ruas) quanto em nossos corações, para acolher o menino Jesus”, explica.

Tempo de preparação para acolher o menino Jesus

Neste ano, o Advento começa no dia 1º de dezembro, uma data ideal para montar a árvore de Natal e preparar nossas casas e nossas vidas para celebrar esse momento fundamental para a história. Para Jean Marcos Gregol Gwiazdecki, assim como uma família se prepara amorosamente para a chegada de um novo membro, nós, enquanto filhos de Deus, somos chamados a preparar o coração para acolher Cristo que vem.

Esse período é também uma oportunidade de profunda reflexão sobre o ano que passou, um convite para meditar com gratidão sobre as graças recebidas e para discernir como podemos servir com generosidade aos irmãos e à comunidade.

É tempo de olhar para as coisas que nos afastaram desse espírito de fraternidade e buscar a reconciliação. Esses gestos de preparação interior nos ajudam a encontrar equilíbrio e amadurecer na fé, vivendo com renovada esperança a espera de Deus, que vem ao nosso encontro.

Montar um presépio é uma ótima opção para celebrar o Advento (Imagem: PixelDarkroom | Shutterstock)

Celebrando o Advento em família

Para celebrar em casa de forma mais simbólica e até lúdica, especialmente se houver crianças, uma ótima opção, além da árvore de Natal, é montar o presépio e acompanhar a espera com a coroa do Advento. Esta coroa pode ser feita em família, de maneira artesanal. A cada domingo, uma das quatro velas é acesa, anunciando a chegada do menino Jesus. Esse rito permite que as crianças, ao mesmo tempo, assimilem e celebrem o significado do Advento.

Dia de Reis e a Festa do Batismo do Senhor

No próximo ano, as decorações natalinas devem ser retiradas no Dia de Reis, celebrado em 6 de janeiro, próximo à Solenidade da Epifania do Senhor, comemorada no domingo. Nesse dia, recorda-se a revelação de Deus a todos, simbolizada pela visita dos magos que reconheceram Jesus como Salvador. O ciclo do Natal encerra-se oficialmente com a Festa do Batismo do Senhor, celebrada no domingo seguinte à Epifania, momento em que Jesus inicia sua missão pública.

Por Luiza Lafuente