5 exercícios de baixa intensidade para manter o corpo ativo

Exercícios de alta intensidade têm o poder de roubar as cenas das academias e dos planos de treino de muitas pessoas. São ótimos aliados para quem busca superar limites, queimar calorias rapidamente e conquistar resultados visíveis em pouco tempo. Eles desafiam o corpo, aumentam a resistência e são perfeitos para quem deseja um desempenho superior.

No entanto, nem sempre a intensidade é o melhor caminho. Para muitas pessoas, especialmente iniciantes, idosos, que estão em processo de reabilitação, tem algum problema articular crônico ou em fase aguda, vascular e em alguns momentos da periodização para a recuperação da musculatura, a categoria de baixa intensidade oferece benefícios indispensáveis.

São ótimos para a saúde cardiovascular e para o aumento da disposição, protegem as articulações, evitam lesões, ajudam na redução de gordura com menor perda muscular e são uma excelente opção para quem precisa de um treinamento sustentável a longo prazo. “O simples fato de movimentar-se com regularidade já é excelente para manter o corpo ativo e para desfrutar dos benefícios que os exercícios promovem”, diz André Felipe, especialista técnico da Bio Ritmo.

Exercícios de baixa intensidade

Os exercícios de baixa intensidade são aqueles que exigem um esforço físico menor, sendo realizados por períodos mais longos. Eles oferecem menor risco de lesões e são ideais para iniciantes ou para quem busca uma atividade menos desgastante. Embora o tempo de execução seja maior, os benefícios para o corpo são semelhantes aos dos exercícios de alta intensidade, com a diferença de que o resultado pode demorar um pouco mais para aparecer, mas com menor impacto no organismo.

A principal diferença entre os exercícios de baixa e alta intensidade está no tempo de execução e no esforço exigido. Os treinos de baixa intensidade demandam maior duração, enquanto os de alta são realizados em um tempo mais curto. No entanto, ambos oferecem benefícios semelhantes, com a diferença de que os exercícios de alta intensidade podem ser mais desafiadores para quem está começando. Assim, exercícios de baixa intensidade são uma boa escolha para iniciantes.

Exercícios de baixa intensidade para a rotina

O especialista técnico da Bio Ritmo lista cinco exercícios que podem ser incluídos na sua rotina para manter a atividade cardiovascular sem exagerar no esforço. Segundo André Felipe, eles são ótimos por ativarem os músculos das pernas, glúteos, além do core e ombros. Ademais, melhoram a resistência cardiovascular, bem como a coordenação motora enquanto queimam calorias.

Embora possam ser praticados por iniciantes e avançados, a recomendação do André Felipe é que haja a orientação profissional antes de incluí-los no dia a dia.

1. Polichinelo

O polichinelo trabalha diversos músculos do corpo (Imagem: antoniodiaz | Shutterstock)

Em pé, com os pés juntos e as mãos ao lado do corpo, realize um salto, afastando os pés e levando as mãos acima da cabeça. Retorne à posição inicial e repita.

2. Polisapato

Com um pé à frente e outro atrás, e os braços posicionados de forma oposta (braço direito e perna esquerda à frente, por exemplo), salte e troque a posição dos membros inferiores e superiores. Repita o movimento.

3. Skipping

O skipping ajuda a melhorar a coordenação motora (Imagem: Owlie Productions | Shutterstock)

Posicione-se com um pé no chão e o outro suspenso, com flexão de quadril e joelho. Realize um salto alternando as pernas, mantendo um pé no chão o tempo todo.

4. Corrida frente e trás

Corra para frente por 3 a 4 passos, depois volte correndo de costas para a posição inicial.

5. Deslocamento lateral

Corra lateralmente para a direita por 3 a 4 passos e, em seguida, retorne para a esquerda.

Por Beatriz Aguiar