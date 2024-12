5 lançamentos da Netflix para assistir em dezembro

Dezembro promete ser um dos meses mais intensos e diversificados para os fãs de filmes e séries. Com lançamentos que vão desde dramas emocionantes até especiais que celebram a magia do final de ano, a Netflix traz novas narrativas e temas marcantes. Entre clássicos revisitados e estreias impactantes, as novidades garantirão momentos de imersão e entretenimento. Escolha suas favoritas e aproveite! Confira, abaixo, 5 lançamentos imperdíveis da Netflix para dezembro:

Homem-Aranha: Longe de Casa (01/12)

Em “Homem-Aranha: Longe de Casa”, Peter Parker tenta equilibrar momentos de diversão e novos desafios durante sua viagem pela Europa (Imagem: Reprodução digital | Sony Pictures)

“Homem-Aranha: Longe de Casa” traz uma nova perspectiva para Peter Parker (Tom Holland), que tenta se ajustar à vida após os eventos de “Vingadores: Ultimato”. No filme, dirigido por Jon Watts, Peter decide tirar férias da rotina de herói e embarca em uma viagem escolar pela Europa com seus amigos. No entanto, seus planos de descanso são interrompidos quando Nick Fury (Samuel L. Jackson) recruta o jovem herói para combater uma série de ameaças causadas pelos Elementais, seres sobrenaturais que surgem em diferentes partes do continente.

A produção destaca a atuação carismática de Jake Gyllenhaal como Quentin Beck, o enigmático Mysterio, que inicialmente se apresenta como um aliado, mas esconde segredos surpreendentes. Com cenas de ação espetaculares ambientadas em Veneza, Londres e Praga, o longa explora a dualidade entre a vida pessoal e a responsabilidade como herói. Além disso, “Longe de Casa” prepara o terreno para desafios ainda maiores no universo do Homem-Aranha, com um final repleto de reviravoltas e um gancho intrigante para o futuro do personagem.

Ghostbusters: Mais Além (02/12)

Em “Ghostbusters: Mais Além”, Phoebe e seus amigos mergulham em uma jornada sobrenatural que conecta passado e presente (Imagem: Reprodução digital | Sony Pictures)

“Ghostbusters: Mais Além” resgata a nostalgia da franquia clássica enquanto apresenta uma nova geração ao mundo dos caça-fantasmas. Dirigido por Jason Reitman, filho do criador original Ivan Reitman, o filme acompanha Callie (Carrie Coon), uma mãe solteira, que se muda com seus filhos Trevor (Finn Wolfhard) e Phoebe (Mckenna Grace) para uma pequena cidade onde herdam uma velha fazenda. Lá, eles descobrem uma ligação misteriosa com o legado dos Ghostbusters originais e começam a desvendar segredos sobre o avô de Phoebe, o lendário Egon Spengler.

O filme equilibra com maestria humor, ação e momentos emocionantes, trazendo participações especiais de Bill Murray, Dan Aykroyd e Ernie Hudson, que reprisam seus papéis icônicos. O destaque vai para a jovem Mckenna Grace, cuja performance brilhante como Phoebe dá nova vida à franquia. Com efeitos visuais impressionantes e uma trilha sonora nostálgica, “Ghostbusters: Mais Além” não apenas honra o passado, mas também pavimenta o caminho para futuras histórias no universo sobrenatural.

A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter (06/12)

Em “A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter”, Sabrina ilumina o Natal com músicas envolventes e humor descontraído (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

“A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter” é um especial musical que combina o talento vocal da artista com seu humor leve e contagiante. Estrela do pop e atriz de sucesso, Sabrina apresenta uma seleção de músicas natalinas clássicas e contemporâneas, mesclando duetos inusitados com participações especiais de outros artistas. Com direção criativa de Hannah Lux Davis, conhecida por seu trabalho em clipes de grandes estrelas, o especial adiciona uma estética vibrante e moderna ao espírito tradicional do Natal.

Além das canções, o especial inclui esquetes humorísticas e momentos de bastidores que revelam o carisma natural de Sabrina. “A Nonsense Christmas” promete aquecer os corações dos espectadores enquanto celebra o poder da música e da conexão durante a época mais mágica do ano. Este é o presente perfeito para os fãs da cantora e para quem busca diversão e boas risadas nesta temporada natalina.

Cem Anos de Solidão: Parte 1 (11/12)

Em “Cem Anos de Solidão: Parte 1”, o destino da família Buendía revela os segredos de gerações em Macondo (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

“Cem Anos de Solidão: Parte 1” adapta a obra-prima literária de Gabriel García Márquez em uma narrativa épica que transporta os espectadores para Macondo, a mágica e isolada cidade onde sete gerações da família Buendía enfrentam amores, tragédias e o peso do destino. A produção da Netflix, dirigida por Ciro Guerra (“Pássaros de Verão”), mergulha na riqueza do realismo mágico, explorando temas como memória, esquecimento e a circularidade do tempo. O roteiro, que mantém a essência do livro, tece com delicadeza as histórias dos membros da família, desde a fundação de Macondo por José Arcadio Buendía até os mistérios que cercam o clã.

Com um elenco de peso, incluindo Javier Bardem e Penélope Cruz em papéis centrais, o filme destaca performances que capturam a profundidade emocional dos personagens. As paisagens exuberantes e os efeitos visuais detalhados dão vida às imagens surrealistas descritas na obra, enquanto a trilha sonora evoca as raízes culturais da América Latina.

Round 6 – Temporada 2 (26/12)

Em “Round 6 – Temporada 2”, Gi-hun retorna com um propósito maior, enfrentando novas ameaças no jogo mortal (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

A aguardada segunda temporada de “Round 6” promete expandir ainda mais o universo sombrio e perturbador que cativou milhões ao redor do mundo. Com Gi-hun (Lee Jung-jae) decidido a não fugir para os Estados Unidos, o protagonista embarca em uma nova missão para expor e enfrentar os responsáveis pelo jogo mortal. A direção de Hwang Dong-hyuk, criador da série, mantém o equilíbrio entre suspense, crítica social e reviravoltas chocantes, enquanto introduz novos personagens e desafios ainda mais cruéis.

Além do retorno de Lee Jung-jae, a temporada conta com novos rostos que trazem camadas adicionais à narrativa, explorando temas como desigualdade, corrupção e o preço da sobrevivência. O visual impactante e os cenários elaborados continuam sendo um ponto forte da série, acompanhados por uma trama que promete prender o público até o último episódio.